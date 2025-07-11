Почему секс важен для психологического здоровья?

В период стресса и усталости поддерживать сексуальную активность особенно полезно. Ученые отмечают: интимные отношения помогают снизить уровень кортизола – основного гормона стресса, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Согласно исследованиям, проведенным во время пандемии COVID-19, люди, у которых сохранялась сексуальная жизнь, реже сталкивались с тревожностью и депрессивными состояниями.

Секс способствует не только эмоциональной разрядке, но и улучшает общее самочувствие – конечно, при условии, что вы заботитесь о безопасности: защищаетесь от инфекций и нежелательной беременности.

Главное правило – сексуальные отношения всегда должны строиться на взаимном желании и согласии. Не позволяйте себе идти на поводу у чужих ожиданий – только вы решаете, как и когда у вас случается близость.

Какие существуют легкие позы для уставших?

Поза "две ложки"

Оба партнера ложатся на бок, женщина немного сгибает колени, мужчина располагается позади нее – так можно регулировать комфорт и степень близости. Эта поза не требует значительных усилий, а дополнительная стимуляция клитора партнершей или партнером помогает усилить удовольствие.

Лежа на животе (вариация "догги-стайл")

Женщина располагается на животе, под бедра можно подложить подушку – это облегчит процесс и добавит приятных ощущений. Мужчина входит сзади, при желании может почти полностью лечь на партнершу, чтобы снизить нагрузку на руки.

Миссионерская на боку

Оба партнера лежат на боку лицом друг к другу. Здесь сохраняется ощущение интимности, а нагрузка равномерно распределяется, что важно во время усталости.

Секс сидя

Мужчина садится с опорой на спинку дивана или кресла, женщина располагается сверху. Эта поза позволяет контролировать глубину проникновения и снизить интенсивность движений, если это необходимо.

"Наездница" с модификацией

Женщина ложится сверху на мужчину – она полностью контролирует ритм, глубину и темп движений, что позволяет адаптироваться под собственные ощущения и нагрузки.

Почему не только проникновение?

Когда усталость дает о себе знать, попробуйте другие виды интимной близости – это могут быть ласки, массаж, поцелуи или новые техники, которые давно хотелось попробовать. Иногда такие эксперименты придают отношениям свежести и помогают сблизиться даже больше, чем привычный секс.

Главное – помнить: секс должен приносить удовольствие обоим партнерам и быть максимально безопасным. Даже если нет сил на активность, всегда можно найти способ насладиться близостью, не тратя лишней энергии.