Какая пища вызывает целлюлит: 5 продуктов, от которых нужно отказаться

Женское тело и его вид до сих пор остаются популярной темой обсуждения в медиа и интернете в целом, несмотря на позитив. И большинство его изображений искажает представление. Отсутствие целлюлита – самое распространенное из них.

Мы видим обложки журналов и рекламу, в которых изображаются идеально гладкие бедра, подтянутые ягодицы и полное отсутствие целлюлита. В реальной жизни такого результата трудно достичь, потому что целлюлит это не наказание или показатель здоровья – это естественные изменения, которые происходят в теле после полового созревания.

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О том, какие продукты могут увеличивать проявления целлюлита 24 Канала рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Почему образуется целлюлит

Целлюлит – это состояние, при котором жировые клетки накапливаются под кожей и образуют неравномерное бугорчатое покрытие. Это обычно наблюдается на бедрах, ягодицах, животе и верхней части рук.

Целлюлит образуется, когда жировые клетки увеличиваются в размере, а также когда увеличивается количество межклеточной жидкости, окружающей эти клетки. В связи с этим структура и форма кожного покрова изменяются, образуя характерные бугорки и ямки.

Гормоны могут также влиять на развитие целлюлита. Вот несколько ключевых гормонов:

Эстроген – он способен превращать растворимый коллаген в нерастворимую форму. Это приводит к фиброзной форме целлюлита. В общем этот важный женский гормон также влияет на задержку воды в организме.

Тестостерон – гормон, отвечающий за развитие мужских половых признаков. Высокие уровни тестостерона у женщин могут снизить эластичность кожи и способствовать развитию целлюлита.

Как пища влияет на целлюлит

Научные исследования не подтверждают прямую связь между потреблением конкретных продуктов и увеличением количества целлюлита. Однако некоторые продукты могут оказывать влияние на общую структуру кожи, уровень жировой ткани или гормональный фон. Рассмотрим каждый из них отдельно:

Молочные продукты: они содержат белки, жиры, лактозу (молочный сахар), а также витамины и минералы. Жиры, содержащиеся в молочных продуктах, могут быть насыщенными или ненасыщенными. Общее потребление жиров может оказывать влияние на увеличение жировой ткани в организме.

Кофе: кофеин оказывает обезвоживающий эффект, от этого кровоток уменьшается, что замедляет обмен веществ. При употреблении напитка выше дневной нормы (более 400 мл в день) он провоцирует скопление отложений в подкожном слое на бедрах и животе.

Продукты из белой муки: пищевые продукты, содержащие белую муку, такие как белый хлеб, печенье, паста, могут иметь высокий гликемический индекс. Это означает, что они быстро увеличивают уровень сахара в крови. Высокие уровни сахара в крови могут стимулировать выделение инсулина, что может способствовать образованию целлюлита.

Продукты, содержащие трансжиры: трансжиры приносят немного пользы для здоровья в целом и связываются с различными проблемами, включая сердечно-сосудистые заболевания. Хотя нет прямой связи между трансжирами и целлюлитом, их потребление может способствовать набиранию лишнего веса, что может влиять на внешний вид целлюлита.

Алкоголь: в отношении алкоголя важно отметить, что его влияние на целлюлит связано с его общим влиянием на организм. Алкоголь содержит много калорий и сахара, что может способствовать набиранию лишнего веса. Лишний вес в свою очередь способствует образованию целлюлита.

Важно отметить, что нет научных доказательств, что какие-либо конкретные продукты непосредственно способствуют развитию целлюлита. Различные исследования указывают на разные факторы риска, но нет конкретных продуктов, которые можно однозначно идентифицировать в качестве провокаторов целлюлита.

Однако здоровое питание в целом может оказать положительное влияние на здоровье кожи и общую структуру тела. Употребление сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, белками, здоровыми жирами и водой может способствовать поддержанию здоровой кожи.

Важно понимать, что целлюлит – это природное состояние многих женщин и может зависеть от многих факторов, включая генетику и структуру кожи. И хотя питание может оказывать влияние на общее здоровье кожи, оно не может магически устранить целлюлит полностью.