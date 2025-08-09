Многие считают, что основным источником ценных омега-3 жирных кислот является лосось. Однако диетологи утверждают: существуют продукты, которые могут с легкостью опередить лососевых по содержанию этих полезных жиров.

Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают риск развития воспалительных процессов, улучшают работу мозга, способствуют нормализации уровня холестерина и положительно влияют на состояние кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

В каких продуктах больше всего омега-3

Предлагаем 5 альтернатив, которые стоит добавить в свой рацион:

Скумбрия

В 100 граммах скумбрии содержится около 2,6 г омега-3 – больше, чем в большинстве лососевых. Кроме того, эта рыба богата белком, кальцием и железом, необходимы для костей и энергии.

Семена чиа

Чиа – настоящая находка для вегетарианцев и сторонников здорового питания: в 100 граммах – до 17 г омега-3. А еще – клетчатка, кальций и антиоксиданты, защищающие клетки от старения.

Семена льна

В 100 граммах льняного семени – около 11 г омега-3. Обратите внимание: лучше всего усваиваются мытые и перемолотые семена. Добавляет в рацион белок и клетчатку.

Конопляное семя

Конопляное семя содержит 5,5 г омега-3 на 100 г, а также много витаминов A, D, E и антиоксидантов. Его легкий ореховый вкус прекрасно подходит к смузи и кашам.

Грецкие орехи

В 100 г орехов – до 8 г омега-3, а также магний для нервной системы и мелатонин для здорового сна.

Растительные омега-3 усваиваются несколько хуже, чем животного происхождения. Чтобы повысить их эффективность, сочетайте семена и орехи с полезными жирами (оливковое масло, авокадо), продуктами, богатыми цинком и витамином B6 (тыквенные семечки, шпинат), а также противовоспалительными специями – например, куркумой.