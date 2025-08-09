5 продуктов, в которых больше омега-3 жирных кислот, чем в красной рыбе
- Скумбрия, семена чиа, семена льна, семена конопли и грецкие орехи содержат больше омега-3 жирных кислот, чем красная рыба.
- Сочетание растительных омега-3 с полезными жирами и противовоспалительными специями может повысить их эффективность.
Многие считают, что основным источником ценных омега-3 жирных кислот является лосось. Однако диетологи утверждают: существуют продукты, которые могут с легкостью опередить лососевых по содержанию этих полезных жиров.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают риск развития воспалительных процессов, улучшают работу мозга, способствуют нормализации уровня холестерина и положительно влияют на состояние кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Также на тему Завтрак раньше – килограммы медленнее: как режим питания влияет на склонность к ожирению
В каких продуктах больше всего омега-3
Предлагаем 5 альтернатив, которые стоит добавить в свой рацион:
Скумбрия
В 100 граммах скумбрии содержится около 2,6 г омега-3 – больше, чем в большинстве лососевых. Кроме того, эта рыба богата белком, кальцием и железом, необходимы для костей и энергии.
Семена чиа
Чиа – настоящая находка для вегетарианцев и сторонников здорового питания: в 100 граммах – до 17 г омега-3. А еще – клетчатка, кальций и антиоксиданты, защищающие клетки от старения.
Семена льна
В 100 граммах льняного семени – около 11 г омега-3. Обратите внимание: лучше всего усваиваются мытые и перемолотые семена. Добавляет в рацион белок и клетчатку.
Конопляное семя
Конопляное семя содержит 5,5 г омега-3 на 100 г, а также много витаминов A, D, E и антиоксидантов. Его легкий ореховый вкус прекрасно подходит к смузи и кашам.
Грецкие орехи
В 100 г орехов – до 8 г омега-3, а также магний для нервной системы и мелатонин для здорового сна.
Растительные омега-3 усваиваются несколько хуже, чем животного происхождения. Чтобы повысить их эффективность, сочетайте семена и орехи с полезными жирами (оливковое масло, авокадо), продуктами, богатыми цинком и витамином B6 (тыквенные семечки, шпинат), а также противовоспалительными специями – например, куркумой.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.