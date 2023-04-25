4 распространенных привычки, разрушающих здоровье нашего мозга

Ваш распорядок дня и привычки влияют на здоровье вашего мозга в долгосрочной перспективе, так вы безотчетно ежедневно вредите своему здоровью.

Доктор Рудольф Э. Танзи, профессор неврологии, назвал повседневные дела, которые вредят вашему разуму и приводят к нейродегенеративным заболеваниям.

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Эти повадки настолько нормализовались, что теперь стали нормой. Это образ жизни, который не только считается приемлемым, но и поощряется социумом.

8-часовой рабочий день

Современной нормой является работа не менее 8 часов в сутки. Корпорации сделали это обыденным, вы не можете получить работу с меньшим рабочим временем, но этот рабочий день убивает вашу продуктивность и клетки мозга. Вы не созданы для того чтобы сидеть и работать по 8 часов.

Вам нужна работа, чтобы добавить цели своей жизни и поддерживать остроту разума. Но чрезмерная работа и малоподвижная жизнь каждый день постепенно отравляют ваше когнитивное здоровье. Поздние звонки, длительные повторяющиеся встречи и напряженные выходные приводят к сильному выгоранию, которое не вылечит ни один отпуск.

Вот что вы можете сделать:

Объединяйте подобные задачи и выполняйте их в один рабочий сеанс.

Каждый час сидения совершайте 5-минутный перерыв на прогулку.

Проводите больше времени на природе, чтобы получить достаточное количество солнечного света.

Не притворяйтесь интровертом

"Толпа – беда для моего существования, поэтому я отказываюсь выходить из дома на выходных". "Я очень замкнут в себе, и даже мысль о разговоре с незнакомцем заставляет меня хотеть, чтобы у меня был панцирь, в который я мог спрятаться".

Однако такое отношение приведет к ухудшению когнитивного здоровья, вам нужно регулярно общаться с другими людьми для хорошего здоровья мозга. Изоляция увеличивает психосоциальный стресс, она связана с более высоким риском сердечных и неврологических заболеваний.

Одиночество повышает риск тревоги и депрессии, которые могут повредить ваш мозг. Итак, защищайте свои умы, регулярно общаясь с людьми.

Вот что вы можете сделать:

Планируйте регулярные телефонные разговоры с друзьями.

Планируйте делать что-нибудь веселое и активное со сверстниками на выходных.

Попробуйте групповое занятие, чтобы найти людей со схожими интересами.

Свободное время перед экраном

Ваш 8-часовой рабочий день создает еще одну серьезную проблему, которая может привести к ухудшению памяти. Вы сидите и работаете перед экраном треть дня, а затем отдыхаете, смотря телевизор или играя в видеоигры.

Но это бессмысленное пребывание перед экранами портит ваш сон, который вам нужен. Взрослые должны спать не менее 6 часов каждую ночь, чтобы нормально работать на следующий день. Даже незначительное недосыпание может нарушить ваше внимание и концентрацию.

Вот что вы можете сделать:

Дайте глазам отдохнуть, закрыв их всего на две минуты.

Найдите новые хобби, не требующие смотреть в экран.

Уменьшите влияние синего света за час до сна.

Карьеризм

Гонки по успеху и деньгам являются неотъемлемой частью жизни многих людей. Эта гонка – колесо хомяка, которое отнимет все ваше время и энергию.

Она добавляет стрессу в дополнение к напряженной работе. Поэтому лучше заниматься делом, обогащающим вашу жизнь, лучший способ этого достичь – монетизировать хобби.

Вот что вы можете сделать: