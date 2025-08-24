Об этом рассказал основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих в интервью 24 Канала.

Какие современные технологии используют хирурги?

Благодаря инновациям врачи могут создавать импланты, полностью адаптированные под конкретного пациента. Это не только улучшает функциональные результаты, но и позволяет достигать максимально естественного внешнего вида.

Уже сейчас мы применяем импланты с пожизненной гарантией и новейшие шовные материалы, которые не оставляют следов. А настоящим прорывом стала 3D-печать,

– отметил хирург Александр Бебих.

Подробнее о 3D-печати

Он пояснил, что благодаря этой технологии специалисты могут напечатать части костей или суставов с термопластика, учитывая все анатомические особенности пациента. Далее происходит процесс изготовления индивидуального импланта из титана, что значительно облегчает процесс восстановления.

Заметьте. Развитие современных технологий в медицине стало возможным благодаря международным партнерам и благотворительным организациям. Именно они обеспечивают доступ украинских военных к сложным и дорогостоящих операций, которые часто проводятся бесплатно.

Почему это важно?

Это особенно важно для раненых бойцов, которые получили взрывные или огнестрельные травмы. Новейшие методы позволяют не только восстановить функции тела, но и значительно улучшить качество жизни. По словам Александра Бебиха, некоторые после операций возвращается к службе, другие же снова могут вести активную гражданскую жизнь.

Сегодня украинские хирурги получают уникальный опыт работы с минно-взрывными травмами, которым делятся и международные коллеги. Это не только спасает тысячи жизней, но и формирует новую медицинскую школу, способную работать с самыми сложными случаями в мире.