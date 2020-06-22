С 22 июня усиливают контроль за соблюдением карантина: за что будут штрафовать
Из-за резкого увеличения больных коронавирусом в Украине с 22 июня правительство усилило контроль за соблюдением карантинных ограничений. В частности, полицейские будут штрафовать человека, если он будет находиться в транспорте без маски. Больше о том, кто может получить штраф – читайте дальше.
В Украине усилят контроль за соблюдением карантина
По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает 24 канал.
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Он отметил, что именно несоблюдение карантинных требований приводит к увеличению количества инфицирования. В то же время Ляшко напомнил, что противоэпидемические рекомендации прописаны для:
- ресторанов и кафе;
- офисных помещений;
- парикмахерских и салонов красоты;
- спортзалов и бассейнов;
- рынков и торгово-развлекательных центров.
Как обезопасить себя от коронавируса
Главный санитарный врач призвал людей, находящихся в помещениях общего пользования правильно носить защитную маску.
Как использовать маску против коронавируса / Инфографика 24 канала
Ляшко посоветовал избегать скоплений людей как в помещениях, так и на улице. Если этого невозможно избежать – надевайте защитную маску.
Главный санитарный врач напомнил, что в общественном транспорте человек также должен находиться в маске, а количество пассажиров должно составлять не более 50% числа мест для сидения. За этим должны следить перевозчики.
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За что будут штрафовать людей
- За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.
- Владельцев заведений, не соблюдающих карантинных правил, будут наказывать штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.
Эти правила не сложные и понятные. Но, если мы будем придерживаться их, то у нас не будет такого уровня заболеваемости.
– подытожил Максим Степанов.
И добавил, что только это позволит не водить жесткий карантин.
В Одессе усилили карантин
С 22 июня одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина.
Какие ограничения будут действовать:
- запрет работы детских заведений оздоровления и отдыха;
- запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров;
- запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;
- количество пассажиров в общественном транспорте должно соответствовать количеству мест для сидения;
- перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;
- работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;
- арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метра;
- рестораторам обеспечить расстояние между столиками не менее 4 метра и сидеть за ними могут максимум 4 человек;
- стихийная торговля в зонах отдыха запрещена.
В области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.