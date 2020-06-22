Из-за резкого увеличения больных коронавирусом в Украине с 22 июня правительство усилило контроль за соблюдением карантинных ограничений. В частности, полицейские будут штрафовать человека, если он будет находиться в транспорте без маски. Больше о том, кто может получить штраф – читайте дальше.

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина

По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает 24 канал.

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Он отметил, что именно несоблюдение карантинных требований приводит к увеличению количества инфицирования. В то же время Ляшко напомнил, что противоэпидемические рекомендации прописаны для:

ресторанов и кафе;

офисных помещений;

парикмахерских и салонов красоты;

спортзалов и бассейнов;

рынков и торгово-развлекательных центров.

Как обезопасить себя от коронавируса

Главный санитарный врач призвал людей, находящихся в помещениях общего пользования правильно носить защитную маску.

Как использовать маску против коронавируса / Инфографика 24 канала

Ляшко посоветовал избегать скоплений людей как в помещениях, так и на улице. Если этого невозможно избежать – надевайте защитную маску.

Главный санитарный врач напомнил, что в общественном транспорте человек также должен находиться в маске, а количество пассажиров должно составлять не более 50% числа мест для сидения. За этим должны следить перевозчики.

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За что будут штрафовать людей

За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен. Владельцев заведений, не соблюдающих карантинных правил, будут наказывать штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

Эти правила не сложные и понятные. Но, если мы будем придерживаться их, то у нас не будет такого уровня заболеваемости.

– подытожил Максим Степанов.

И добавил, что только это позволит не водить жесткий карантин.

В Одессе усилили карантин

С 22 июня одесские пляжи будут усиленно проверять на соблюдение требований карантина.

Какие ограничения будут действовать:

запрет работы детских заведений оздоровления и отдыха;

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров;

запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;

количество пассажиров в общественном транспорте должно соответствовать количеству мест для сидения;

перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;

работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;

арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метра;

рестораторам обеспечить расстояние между столиками не менее 4 метра и сидеть за ними могут максимум 4 человек;

стихийная торговля в зонах отдыха запрещена.

В области создадут специальные рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение карантинных норм гражданами на пляжах и базах отдыха.

Внимание! По состоянию на 21 июня в Украине зафиксировали 36 560 случаев коронавируса. За сутки 20 июня инфекцию обнаружили у 735 человек. Умерли от болезни 1002 украинцев. В то же время количество пациентов, которые выздоровели, выросло до 16 509.