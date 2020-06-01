Согласно данным Минздрава за 1 июня, в Киеве и еще четырех регионах Украины так называемая инцидентность COVID-19 превышает критический предел в 12 человек новых больных за неделю на 100 тысяч населения. В столице цифра достигла отметки 13,18. Однако киевская власть еще с 22 мая приняла решение об ослаблении карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что 22 мая нельзя было отменить решение, которое вступает в силу 1 июня. Поэтому ослабления, которые начинаются с 1 июня, можно запустить решением комиссии по техногенно-экологической безопасности (Комиссия по вопросам ТЭБ – 24 канал) регионального уровня только в случае, если все эпидемиологические показатели по трем критериям соответствуют действительности. Об этом он отметил в эфире программы "После всего" на 24 канале.

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По его словам, Минздрав сегодня анализирует все решения Комиссии по вопросам ТЭБ, принятые 1 июня, чтобы посмотреть, было ли нарушение требований постановления правительства от мая, которое ввело адаптивный карантин на территории Украины.

Виктор Ляшко также рассказал, что в решении, которые принимала власть в столице, было написано: карантин можно ослаблять при условии, если в Киеве показатели будут соответствовать тем, что задекларированы Кабмином. И заметил, что в постановлении Кабинета министров четко указано, что показатели на уровне региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности должны пересматриваться не реже одного раза в 7 дней.

100% нельзя переходить к следующему этапу смягчения карантинных мероприятий. И надо пересматривать вопрос: почему и что именно привело к росту по сравнению с тем днем, когда были введены смягчения,

– отметил главный санитарный врач.

Он отметил, что главная цель адаптивного карантина – предоставить возможность восстанавливаться определенным сферам экономики, но в приоритете остается здоровье киевлян и в целом сдерживание развития эпидемии на территории Украины.

О задержках в тестировании на COVID-19

Виктор Ляшко рассказал, что сейчас растут способности лабораторной сети к проведению тестирования. Все эти очереди, возникшие прежде всего в городах-миллионниках, в Минздраве пытаются организационными путями уменьшить.

"Чтобы оно достаточно быстро получалось на проведение тестов день в день или хотя бы на следующий день", – отметил он.

По словам главного санитарного врача, из Львова 500 образцов передали в Тернополь. Там лаборатория провела исследования и передала результат обратно. В Киеве также помогала референс-лаборатория, чтобы уменьшить очередь.

И добавил, что сейчас приобщают еще лаборатории Госпотребслужбы, лаборатории центров СПИДа, дополнительно закупают автоматические станции для выделения РНК.

Думаю, в ближайшее время количество исследований возрастет, и мы избавимся от такой ситуации с очередями для диагностики коронавирусной болезни ПЦР-тестами,

– отметил Виктор Ляшко.



Тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Об использовании ИФА-тестов

Виктор Ляшко отметил, что Минздрав рекомендует использовать ИФА-тесты только по прописанным алгоритмам тестирования.

В каких случаях проводят ИФА-тестирование

С целью диагностики только в тех случаях, когда полимеразная цепная реакция показала отрицательный результат. Тогда дается возможность провести иммуноферментный анализ на выявление иммуноглобулинов M.



Также в Минздраве его рекомендуют использовать, если есть очередь больше, чем один день. Когда забрали образец на ПЦР-тест, доставили в лабораторию, но еще не поставили диагноз из-за очереди, и лаборатория на завтра не может отдать анализ.

По словам главного санитарного врача, если будут выявлены иммуноглобулины, это может свидетельствовать о ранней фазе инфекции. Поэтому может использоваться диагноз и начинаться лечение.