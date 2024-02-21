Чи справді пальмова олія така шкідлива: спростовуємо найпоширеніші міфи

Пальмову олію можна зустріти у складі половини товарів із супермаркету. Її використовують у харчових продуктах, губній помаді, милі, мийних засобах і навіть у морозиві. Про неї часто говорять, що вона шкідлива, не перетравлюється і відкладається в кишківнику, закорковує судини, викликає рахіт у дітей і рак у дорослих. Перевіряємо, що із цього правда.

Міф перший. Пальмова олія не перетравлюється

В організмі працює фермент, який розщеплює жири – ліпаза. Будь-яка олія чи жир розщеплюється у кишківнику. Якщо ліпази мало і олія не розщепилася, воно вийде природним шляхом.

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Міф другий. Пальмова олія викликає хвороби серця.

Пальмова олія містить насичені жирні кислоти. Якщо їх споживати забагато, підвищується ризик розвитку хвороб серця. Але, крім цього, ситуацію погіршує сидячий спосіб життя, відсутність фізичних навантажень і надлишок жирної їжі в раціоні в цілому.

Насичені жири також є, наприклад, у вершковому маслі, салі, яловичому та курячому жирі. Помірне вживання насичених жирів не впливає на ризик розвитку ішемічної хвороби серця, але може підвищувати рівень холестерину. Але метааналіз показав, що відмова від насичених жирів на користь ненасичених не знижує ризик інфарктів та інсультів.

Міф третій. Пальмова олія знижує якість дитячого харчування

Раніше вважалося, що пальмова олія заважає дітям на штучному вигодовуванні засвоювати кальцій. У дитяче харчування додавали не саму олію, а виділену з нього пальмітинову кислоту. Вона допомагала відтворити склад грудного людського молока.

Ця кислота утворює з кальцієм нерозчинні сполуки, які виводяться з організму дитини з фекаліями. Але виробники виправили цю помилку та змінили склад сумішей, додали більше кальцію та знизили вміст пальмітинової кислоти.

Міф четвертий. Пальмова олія – причина раку

Зв'язок пальмової олії з онкологічними захворюваннями не встановлено. Публікації на цю тему є нечисленними, а докази суперечливі. Пальмова олія не входить до списку канцерогенів Міжнародного агентства з вивчення раку.

Також пальмова олія не вважається фактором ризику розвитку злоякісних пухлин, якщо дотримуватись дієтичних рекомендацій. Насичені жири повинні становити не більше ніж 10% денної калорійності раціону.

Міф п'ятий. Пальмова олія відрізняється низькою якістю

Є популярний міф про те, що в Україну нібито везуть технічну пальмову олію, і її якість ніхто не контролює. Насправді існують спеціальні регламенти, і якість пальмової олії контролюється.

Якщо виявиться, що вміст токсичних елементів, радіонуклеїдів, плісняви або дріжджів у складі продукту перевищує норму, його не допустять до харчової промисловості.

Але виробництво пальмової олії може шкодити екології. Тому в західних країнах стали з'являтися товари з етикеткою, яка гарантує, що олію виготовили з дотриманням соціальних та екологічних вимог.