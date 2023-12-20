Росіяни брешуть, що ЗСУ поширюють африканську чуму на окупованих територіях

Розвінчуємо фейк, нібито ЗСУ планують отруїти воду та корм для тварин на тимчасово окупованих територіях. Російський посадовець заявив, що перший випадок умисного зараження свиней африканською чумою уже зареєстрували у непідконтрольному українській владі селі у Запорізькій області.

Нова брехня росіян

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кірілов заявив, нібито ЗСУ можуть навмисно отруїти джерела питної води, запаси продовольства і кормів для тварин на підконтрольних Росії територіях, оскільки не досягли успіху в рамках контрнаступу.

Також на тему Нова лякалка росіян: українці заражені супербактеріями через американські біолабораторії

Він також повідомив, що у листопаді 2023 року у селищі Чернігівка Запорізької області в одному з сільгосппідприємств фахівці виявили навмисне занесення збудника африканської чуми.

Що відомо про африканську чуму свиней

Немає жодних доказів, що хворобу розповсюдили або збираються розповсюдити українські військові. Вірус поширюється через природні фактори не лише в Україні чи Росії, а по всьому світу. Кірілов неодноразово поширював фейки про Сили оборони України, аби дискредитувати їх.

Африканська чума свиней (АЧС) – вірусна хвороба, яка вражає домашніх та диких свиней. Від захворювання немає ліків та вакцини, єдиним способом зупинити поширення хвороби є депопуляція заражених тварин. Захворювання не становить небезпеку для здоров’я людей, але вони можуть переносити хворобу на одязі, черевиках, транспортних засобах тощо. Також свині можуть заразитися через інфіковані корми та кліщів, яких переносять заражені тварини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, з січня 2021 року по 23 листопада 2023 року африканську чуму зареєстрували в п'яти різних регіонах світу в 52 країнах, серед яких Україна та росія. При цьому хвороба продовжує поширюватись у нові країни та регіони. Так, за цей період 10 країн повідомили про перший випадок захворювання, а 12 країн зафіксували поширення вірусу в нові зони. Найбільше випадків зафіксували у Європі та Азії.

Немає жодних доказів, що хворобу розповсюдили або збираються розповсюдити українські військові. Вірус поширюється через природні фактори не лише в Україні чи Росії, а по всьому світу. Кірілов неодноразово поширював фейки про Сили оборони України, аби дискредитувати їх.

За період з 3 по 23 листопада 2023 року випадки захворювання реєстрували в Боснії і Герцеговині, Хорватії, Чехії, Німеччині, Угорщині, Італії, Латвії, Північній Македонії, Польщі, Румунії, Росії, Україні та Швеції. За останніми даними, з початку року на підконтрольній Україні території зареєстрували 39 випадків захворювання на АЧС. Цей вірус на території України та Росії фіксують щороку.



Джерела: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Всесвітня організація охорони здоров’я тварин

2023 рік не став винятком, станом на 18 грудня Россільгоспнагляд відзвітував про 101 випадок африканської чуми (з урахуванням випадків на тимчасово окупованих територіях). При цьому перший у 2023 році спалах захворювання зафіксували у селі Троїцько-Нікольське Володимирської області, а перше повідомлення про хворобу на тимчасово окупованих територіях з`явилось у вересні 2023 року у місті Волноваха Донецької області. Після чого Кірілов заявив про виявлення захворювання в окупованій частині Запорізької області, в селі Чернігівка.

Тож немає жодних даних, що українські військові причетні до поширення африканської чуми або планують подібні провокації. Російські посадовці роблять такі заяви, аби налякати та налаштувати громадян на окупованих територіях проти ЗСУ.

Хоча точної статистики поширення інфекційних хвороб на тимчасово окупованих територіях немає, після початку вторгнення неодноразово з`являлась інформація про брак лікарів, медпрепаратів та обладнання, оскільки росіяни переорієнтували медичну систему для обслуговування своїх військ. Також на непідконтрольних Україні територіях фіксували спалахи гострих кишкових інфекцій, гепатиту А та COVID-19. А на Херсонщині епідемічна ситуація різко погіршилась після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Окрім цього, від браку ліків та щеплень на тимчасово окупованих територіях страждають тварини. За словами власниці притулку для тварин «Незламні. Херсон» Олени Таран, під час окупації Херсону ветеринарні клініки закрились, а гуманітарну допомогу не доставляли. Про стрімке поширення сказу на окупованих територіях повідомляли навіть російські пропагандистські медіа.