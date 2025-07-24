Виявляється, еволюція впливає на наші харчові звички значно сильніше, ніж заведено вважати, пише 24 Канал з посилання на Food Quality and Preference.

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Нове дослідження заїдання стресу

Вчені з університету Техасу A&M вирішили з’ясувати, як стресові умови та тривога за майбутнє впливають на вибір їжі. Для цього вони провели експеримент за участю 142 студентів (переважно дівчат), розділивши їх на три групи.

Кожній групі запропонували уявити певну життєву ситуацію: першій – стан стабільності та комфорту, другій – звільнення з роботи та загрозу втрати майна, третій – небезпечні обставини, наприклад, ризик зіткнення з насильством.

Далі студентам показували пари фотографій із зображенням їжі: одна – низькокалорійна, інша – значно більш калорійна. За допомогою спеціальних приладів вчені відстежували, на які продукти учасники дивляться довше і що привертає їхню увагу насамперед. Після цього студенти оцінювали привабливість різних страв, а також заповнювали анкети, щоб з’ясувати рівень голоду, соціальний статус і побоювання щодо можливого дефіциту їжі у майбутньому.

Чому люди заїдають стрес?

Незалежно від сценарію, учасники швидше реагували на калорійну їжу й затримували на ній погляд довше. Такі продукти здавалися їм смачнішими і бажанішими, навіть якщо людина не відчувала голоду чи мала достатньо грошей.

Однак переконаність у тому, що в майбутньому їжі може не вистачити, виявилась ключовим чинником. Особливо це проявлялося в групі, яка уявляла економічні труднощі: там учасники особливо довго розглядали калорійні страви й вважали їх найпривабливішими. У ситуаціях, пов’язаних із загрозою насильства, такого ефекту не спостерігалося, а при уявній стабільності інтерес до низькокалорійної їжі навіть трохи зростав.

Експерти дійшли висновку: коли людина відчуває загрозу економічних втрат або нестачі їжі, у ній активуються давні захисні механізми. Організм прагне швидко поповнити запаси енергії, обираючи найбільш поживне – це допомагає пережити важкі часи. А стрес і агресивне середовище, навпаки, можуть знизити апетит або змінити вподобання.

Отже, любов до калорійної їжі в тривожні моменти – це не просто слабкість, а своєрідна стратегія виживання, закладена природою. Коли світ навколо здається нестабільним, наше тіло обирає швидкі джерела енергії, щоб бути готовим до невизначеного майбутнього.