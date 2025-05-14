Медики виділили ще один тип діабету: в чому його особливість

Міжнародна федерація діабету визнала діабет п’ятого типу окремою формою захворювання. Цей різновид діабету безпосередньо пов’язаний із недоїданням у дитячому віці та найчастіше зустрічається серед мешканців бідних країн.

За даними Conversation, від нього страждають приблизно 20 – 25 мільйонів людей у всьому світі, передає 24 Канал.

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Діабет пʼятого типу

Для цього стану характерні дефіцит маси тіла та брак інсуліну, причому проблема не спричинена аутоімунною реакцією. Причина полягає в тому, що через недостатнє харчування в ранні роки підшлункова залоза не могла розвинутися належним чином і, відповідно, не здатна виробляти достатню кількість інсуліну.

Досліди на гризунах підтвердили, що брак білка в раціоні під час вагітності або в підлітковому віці призводить до порушення формування підшлункової залози. Зменшення її розміру, а отже і скорочення кількості бета-клітин, що виробляють інсулін, вважається фактором ризику розвитку різних форм діабету.

Офіційне визнання діабету, пов’язаного з недоїданням, є важливим кроком для суспільного обговорення проблеми. Це може стимулювати пошук кращих методів лікування, особливо для країн із низьким рівнем доходу населення.

Які існують типи діабету

Загалом діабет – це збірний термін, що об’єднує низку захворювань, які призводять до підвищення рівня цукру в крові, однак причини цих станів часто суттєво різняться. Серед форм діабету нараховується понад десяток, і чіткої класифікації наразі не існує.

Діабет першого типу виникає через помилкову атаку власної імунної системи на клітини підшлункової залози, що продукують інсулін. Така реакція може з’явитися у людини будь-якого віку й не залежить від дієти чи способу життя. Вважається, що в основі хвороби лежить поєднання спадкової схильності та зовнішніх факторів, таких як стрес або вірусні інфекції.

Діабет другого типу – найпоширеніша форма цієї хвороби, яка часто пов’язана з надмірною масою тіла, хоча може виникати і у людей з нормальною вагою, якщо є генетична схильність. При цій формі організм втрачає здатність ефективно використовувати інсулін, що без лікування приводить до хронічно підвищеного рівня глюкози, а також до серйозних ускладнень, зокрема ураження нервової та судинної систем. Запобігти розвитку діабету другого типу значною мірою допомагає здоровий спосіб життя.

Гестаційний діабет проявляється у деяких жінок у другому триместрі вагітності через гормональні зміни, які знижують чутливість тканин до інсуліну.

Окрім цього, існує щонайменше дев’ять рідкісних підтипів діабету, причинами яких можуть бути генетичні відхилення або хвороби. Наприклад, діабет типу 3c пов’язаний із пошкодженням підшлункової залози, зокрема після панкреатиту.