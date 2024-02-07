Розтин мозку довгожителів показав, як їм вдається уникнути деменції

Активний і здоровий спосіб життя допомагає людям створити якесь "запасне" когнітивне місце, яке підтримує розумові здібності в літньому віці. До такого висновку прийшли вчені у новому дослідженні, заснованому на аналізі результатів аутопсії мозку майже 600 людей похилого віку.

Робота базується на даних з проєкту Rush Memory and Aging Project. Це довгострокове клінічне та патологічне дослідження, проведене Медичним центром Університету Раш. У ньому фахівці спостерігали за способом життя та когнітивними функціями людей з 1997 по 2022 рік, а після смерті кожного з них проводили дослідження мозку.

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Нове дослідження деменції

Відомо, що здорове харчування, фізичні вправи, відмова від куріння та зловживання алкоголем корелюють із меншим рівнем деменції. Щоб зрозуміти, що при цьому відбувається в мозку, команда неврологів, патологоанатомів та інших фахівців з університету вивчила дані аутопсій 586 померлих людей похилого віку (415 жінок та 171 чоловіка). Середній вік померлих становив близько 91 року.

Дослідники також проаналізували результати комплексу когнітивних тестів, які учасники пройшли за життя, та інформацію про їхній спосіб життя. Для оцінки способу життя дослідники використовували шкалу від нуля до п'яти, де високі показники свідчили про здорові звички.

Здоровий спосіб життя покращує розумові здібності

Порівняння цих даних передбачувано показало: чим здоровішим був спосіб життя у людей, тим більший шанс зберегти когнітивні функції в кінці життя. Кожен додатковий бал за здоровий спосіб життя асоціювався із вищими оцінками у когнітивних тестах.

Однак, цей зв'язок дуже слабко корелював зі змінами в мозку, виявленими під час розтину. При аналізі результатів аутопсій дослідники сфокусувалися на типових для деменції нейрологічних ознаках: наявності в мозку амілоїдних бляшок та нейрофібрилярних клубків, а також змін у судинній системі, що виникають при мікроінсульті або інсульті.

Виявилося, що навіть якщо в мозку померлого, який вів здоровий спосіб життя, спостерігалися зазначені ознаки, його розумові показники залишалися досить високими. Дослідники помітили, що здоровий спосіб життя все ж таки пов'язаний з меншим накопиченням амілоїдних бляшок у мозку.

Додатковий когнітивний простір

Результати цього дослідження підтверджують припущення про те, що здоровий спосіб життя допомагає створити свого роду "запасний" когнітивний простір у старечому мозку, який дозволяє йому продовжувати нормально функціонувати, попри зміни, що свідчать про розвиток деменції.

Професор медицини Лірон Сінвані, яка не була включена до дослідження, але дала коментар, порівняла цей ефект із трюком, що дозволяє трохи "обдурити" біологію. За її словами, якщо взяти двох людей з однаковим накопиченням аномальних білків у мозку, то у того, хто веде здоровіший спосіб життя, когнітивні здібності збережуться кращими.