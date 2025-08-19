У дослідженні, результати якого нещодавно опубліковані в журналі Cell, взяли участь четверо людей із важкими руховими обмеженнями через боковий аміотрофічний склероз або інсульт стовбура мозку. Усім їм імплантували мініатюрні електроди в моторну область кори головного мозку, пише 24 Канал.

Новий спосіб розпізнавання думок

Ми захотіли перевірити, чи виникають подібні патерни мозкової активності, коли людина просто уявляє певні слова, навіть не відкриваючи рота. Наші експерименти показали: такий підхід може бути не менш ефективною, але набагато комфортнішою альтернативою для людей із паралічем,

– пояснює нейробіолог Беньямін Мешеде-Краса зі Стенфордського університету.

Під час експериментів учасникам пропонували проговорювати слова й фрази вголос, а потім – просто уявляти їхню вимову. Аналіз показав, що патерни мозкової активності під час реальної спроби говорити й під час внутрішньої мови дуже схожі (хоча сигнали уявної мови трохи слабші).

Точність розпізнавання та значення

Щоб розшифровувати такі слабкі сигнали, команда навчила штучний інтелект розпізнавати до 125 000 різних слів. Для того, щоб система реагувала лише на справжню внутрішню мову, дослідники додали свого роду "слово-пароль": штучний інтелект активується лише тоді, коли людина в уяві вимовляє фразу "Чітті-Чітті Бенг-Бенг". Точність розпізнавання пароля склала 98%.

Загалом алгоритм зміг правильно розшифрувати уявне слово в 74% випадків. Це серйозний прорив – хоча система ще поступається за надійністю тим, які розшифровують спроби реальної мови, результати перспективні.

Як зазначає ще один автор дослідження, Френк Віллетт, подальший розвиток сенсорних технологій та машинного навчання вже найближчими роками зможе суттєво підвищити точність розпізнавання уявної мови, відкриваючи принципово нові можливості для спілкування людей із паралічем.