Створили пластир, який дозволяє самостійно і безболісно наносити татуювання

Американські вчені розробили недорогі пластирі з мікроголками для безболісного та безкровного нанесення татуювань. Їх можна використати самостійно.

Новий пластир для татуювань

Дослідники з Технологічного інституту Джорджії розробили недорогі, безболісні та безкровні татуювання, які мають багато застосувань, від медичних попереджень до відстеження кастрованих тварин та косметології.

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Ми зменшили голки настільки, щоб вони могли безболісно та одночасно ефективно залишати чорнило у шкірі. Тепер медичні татуювання можуть стати доступнішими, а у любителів косметичних тату з'являться нові можливості завдяки простоті використання пластиру,

– сказав провідний автор розробки Марк Праусніц.

Татуювання використовуються в медицині, щоб приховати шрами, скерувати повторне лікування раку опроміненням або відновити соски після операції на грудях. Татуювання також можна використовувати замість браслетів як медичне сповіщення про серйозні захворювання, такі як діабет, епілепсія чи алергія.

Як діє пластир

В новому пластирі мікроголки менші піщинки. Коли вони доторкаються до шкіри, основа "тане", і на тілі залишається пігмент. Тобто мікроголки достатньо прикласти один раз, а звичайний тату-майстер проколює шкіру багаторазово.

За допомогою пластиру можна нанести звичайний малюнок, а також зображення з літерами, цифрами та символами. Дослідження показало, що татуювання тримаються щонайменше рік. Ймовірно, вони залишаться назавжди.