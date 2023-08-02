Сміюсь і говорю уві сні: наскільки це небезпечно та що робити

Іноді уві сні люди говорять, сміються, ходять, скриплять зубами і навіть їдять, а перед сном чи при пробудженні бачать галюцинації. Таке трапляється мінімум у 4 зі 100 дорослих людей і у 5 дітей із 10.

Що таке парасомнії

Всі ці явища – парасомнії, різновид порушень сну. Парасомнії – неприємні або небажані поведінкові явища, що виникають при засинанні, під час сну або при пробудженні.

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Парасомнії можуть бути:

первинні – порушення сну;

вторинні – розлади інших систем, що виникають під час сну, наприклад апное, коли дихання зупиняється уві сні кілька разів протягом ночі.

Сон можуть порушити різні фактори:

бра сну, відсутність режиму сну та неспання;

прийом ліків, що викликають сонливість;

порушення циклу сну та неспання – у дітей;

хвороби та стани, що заважають сну, – синдром неспокійних ніг, апное сну, біль та інші;

стрес, тривога, депресія, психічні захворювання;

зловживання алкоголем;

генетична схильність;

хвороби нервової системи – хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, деменція з тільцями Леві та інші.

Як запідозрити у себе парасомнію

Симптоми парасомній різняться залежно від їхнього різновиду. Серед поширених ознак такі:

проблеми із засинанням, нічні пробудження;

пробудження у стані дезорієнтації;

сонливість протягом дня;

сліди травм, причину яких людина не пам'ятає;

близькі кажуть, що людина рухається уві сні чи говорить, видає якісь звуки, про які вона сама не пам'ятає.

Зазвичай діагноз "парасомнії" лікар встановлює після докладного розпитування та огляду, а іноді потрібне виключення інших проблем, наприклад, апное або епілепсії сну.

Що з цим робити

Як позбутися парасомній – достовірно невідомо, бо невідома їхня причина. Може допомогти гігієна сну. Вважається, що більшість парасомній є ненормальним станом, що поєднує неспання і сон.

Воно, швидше за все, виникає у разі порушення нормального режиму сну. Тому кроки, які сприяють послідовному та стабільному сну, можуть допомогти запобігти парасомнії, включаючи розмови уві сні.

Правила гігієни сну

дотримуватися постійного режиму сну щодня, у тому числі у вихідні дні;

не пити напої з кофеїном у другій половині дня та ввечері;

за пів години до сну приглушити світло та не користуватися гаджетами;

регулярно бувати на денному світлі;

знаходити час для фізичної активності протягом дня;

створити комфортні умови для сну – кімната без світла, шуму, зі зручним ліжком.

Якщо гігієна сну не допомагає, потрібно звернутися до лікаря. За наявності інших порушень сну або надмірної денної сонливості потрібно проконсультуватися з неврологом та сомнологом, щоб уточнити, чи є супутні проблеми зі здоров'ям і чи є потреба у лікуванні.

При парасомній повільного сну ліки зазвичай не використовують. При тривалих або пов'язаних із небезпекою парасомніях іноді використовують бензодіазепіни або трициклічні антидепресанти. Іноді застосовують психологічні підходи – гіпноз, релаксаційну терапію або когнітивно-поведінкову терапію, психотерапію.