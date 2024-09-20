Знайшли неочікуваний взаємозвʼязок між розміром простати та ймовірністю раку

Автори нового дослідження зробили несподіваний висновок: що більші розміри передміхурової залози, то нижчий ризик раку цього органу.

Протягом багатьох років дослідники не могли дійти єдиної думки щодо того, чи збільшується ризик раку передміхурової залози у чоловіків з доброякісним збільшенням (гіперплазією, аденомою). Багато робіт вказують на зв'язок, проте експерти вважають, що збільшення простати не може бути причиною раку, нову роботу опублікували в журналі The Prostate.

Також на тему Інтимне омолодження: гінекологиня попередила про ризики та ускладнення популярних процедур

Нове дослідження раку простати

Чоловіки часто бояться раку передміхурової залози, оскільки це другий за поширеністю вид пухлин. Дехто побоюється, що доброякісна гіперплазія збільшує ризик раку,

– зазначив Кіран Нандалур з Лікарні Бомонт у Мічигані, співавтор дослідження.

На його думку, нові дані можуть заспокоїти чоловіків, які стурбовані цим питанням.

У дослідженні взяли участь 450 пацієнтів, які пройшли магнітно-резонансну томографію простати та біопсію. Усі зразки тканин перевірили на наявність ракових клітин.

Взаємозвʼязок між розміром і раком простати

Дослідники виявили, що зі збільшенням розмірів простати в учасників ймовірність виявлення раку знижувалася. При прирості кожний кубічний сантиметр ризик зменшувався на 3%. Автори вважають, що розмір центральної частини передміхурової залози може бути прогностичною ознакою ризику раку.

Хоча точний механізм зниження ризику раку при збільшенні простати невідомий, дослідники припускають, що гіперплазія збільшує тиск у залозі, перешкоджаючи росту ракових клітин.

Крім того, препарати для зменшення простати (інгібітори 5-альфа-редуктази) можуть бути пов'язані з підвищенням ризику раку, ймовірно через зниження тиску в залозі. Вчені наголошують на важливості цих ліків, але рекомендують обережне використання.

Автори наголошують на необхідності подальших досліджень зв'язку між гіперплазією та раком простати.