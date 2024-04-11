Вегетаріанське "мʼясо" виявилось шкідливішим за звичайне

Нині у всьому світі спостерігається збільшення інтересу до рослинних замінників м'яса, проте дані про їхній вплив на здоров'я мало. Тому фахівці із Сінгапуру провели рандомізоване клінічне тестування, в ході якого порівняли впливу двох видів дієт – із вживанням м'яса тварин або із заміною його рослинними аналогами.

Для проведення експерименту відібрали 89 сінгапурців у віці від 30 до 70 років, які не страждають на цукровий діабет 2 типу, але мають до нього схильність, що виявлялося через збільшений рівень глюкози у крові.

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Нове дослідження замінників мʼяса

Серед інших критеріїв відбору була відсутність ожиріння, серйозних хвороб, куріння та зловживання психоактивними речовинами. Крім того, учасникам не можна було дотримуватися спеціалізованих дієт, приймати ліки та добавки, які можуть вплинути на результат дослідження.

Об'єкти дослідження були випадковим чином поділені на дві групи. Дослідження до кінця пройшли 42 та 40 осіб відповідно. Протягом восьми тижнів учасникам однієї групи пропонувалося замінити звичну їжу, багату на білки, фіксованою кількістю м'яса тваринного походження, а іншій групі – відповідними рослинними замінниками, наданими вченими.

Учасникам було дозволено самим вибирати спосіб приготування та спеції. Інші деталі звичайного харчування (наприклад, споживання фруктів та овочів) рекомендувалося не змінювати. У процесі експерименту організатори контролювали загальне харчування.

Замінники мʼяса не приносять більше користі

У процесі дослідження також проводився контроль артеріального тиску в учасників, та проводилися аналізи крові для моніторингу кардіометаболічних показників, включаючи рівень ліпідів та ліпопротеїнів, глюкози, інсуліну, фруктозаміну, С-реактивного білка та інших біомаркерів.

За підсумками дослідники не виявили очевидних переваг для здоров'я від переходу на рослинні замінники м'яса в порівнянні зі споживанням м'яса тваринного походження. Обидва режими харчування були пов'язані з більш здоровими рівнями фруктозаміну та індексу HOMA-β з часом.

Моніторинг артеріального тиску та рівня глюкози в крові показав, що дієта з традиційним м'ясом була більш ефективною щодо контролю цих параметрів. Найкращі результати за глікемічним індексом у "м'ясній" групі, ймовірно, були зумовлені нижчим споживанням вуглеводів і більшим вмістом білка в їжі порівняно з групою, що не харчується м'ясом.

Хоча в рамках клінічного випробування біодоступність білка не оцінювалася, з попередніх досліджень відомо, що протеїн із рослинних замінників м'яса засвоюється гірше, ніж з продукту тваринного походження. Це може впливати на секрецію інсуліну та виробництво різних гормонів ШКТ.