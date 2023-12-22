Російські пропагандисти знову намагаються дискредитувати систему охорони здоров’я України, називаючи її залежною від США та «підім’ятою» під американську військову машину. Нібито лабораторії Міністерства охорони здоров’я України — це лабораторії Пентагону США.

Нова маячня росіян

Представниця міністерства зовнішніх справ Росії Марія Захарова заявляє, нібито Захід відкрито говорить, що не знає, куди зникає їхня допомога на території України чи взагалі до неї доходить. Також вони начебто говорять про те, що ці кошти можна було б направити до соціальної та медичної сфер.

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Однак незалежної медичної системи в Україні не існує, бо вона "за останні 10 років повністю інтегрована до американської системи не охорони здоров'я, а фінансування. Мало того, вона була "підім'ятою" і стала частиною американської військової машини. Біолабораторії, які діяли під егідою Міністерства охорони здоров’я України, були біолабораторіями Пентагону США".

Допомога Україні від партнерів

Насправді США має програму для відстеження наданої допомоги Україні та не заявляє про недоцільне використання коштів. Як повідомляла минулого місяця посол США в Україні Бріджит Брінк, третина персоналу посольства зосереджена на контролі за допомогою, в Україні діє офіс головного контролера за допомогою.

Я можу стверджувати, що жодна одиниця озброєння не була використана не за призначенням. Жодна одиниця гуманітарної допомоги чи будь-якої іншої бюджетної підтримки. Ми спостерігаємо, наче сокіл, і ми маємо продовжувати це робити, але українці були неймовірно відкриті щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги,

– зазначила Брінк.

Українська медицина не є частиною "американської системи", навіть якщо отримує західну допомогу. Система фінансування охорони здоров'я – складний механізм, який забезпечує збір, розподіл та використання коштів для забезпечення медичних потреб. Збір коштів зазвичай здійснюється з кількох джерел:

Загальнодержавний бюджет. Уряд виділяє певну суму з державного бюджету на охорону здоров'я. Ці кошти можуть надходити з податків, акцизів, та інших джерел державних надходжень.

Обов'язкове медичне страхування. Деякі країни мають систему обов'язкового медичного страхування, де громадяни здійснюють індивідуальні внески або відраховують страхові внески із заробітної плати. Ці кошти збираються у спеціальний медичний фонд, з якого потім компенсуються медичні послуги.

Медичне страхування на добровільній основі, що здійснюється шляхом укладення громадянами або юридичними особами-роботодавцями договорів медичного страхування зі страховиками. У багатьох країнах громадяни мають можливість додатково застрахувати своє здоров'я за допомогою приватних страхових компаній.

Інші джерела. Благодійні внески, державні та міжнародні гранти, пожертвування та інші надходження, що спрямовуються на розвиток охорони здоров'я.

Тож міжнародна допомога є одним з елементів фінансування бюджету, її наявність не робить медичну систему тотально залежною від надавача допомоги. Рішення щодо роботи системи охорони здоров’я Україна приймає самостійно. Загалом фінансування цивільної сфери наразі покривається коштом міжнародної допомоги.

І якщо оборона і безпека фінансується виключно коштом внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів,

– зазначає міністр фінансів України Сергій Марченко.

Завдяки стійкості Сил оборони та підтримці партнерів бюджетні видатки на охорону здоров’я зростають. Так, у 2023 році на сферу охорони здоров’я виділили понад 178 млрд грн, у 2024 – 202 мільярди гривень (+3,3% з урахуванням інфляції). Майже 159 мільярдів гривень передбачено на реалізацію Програми медичних гарантій, тобто надання медичних послуг населенню та розвиток відповідних послуг.

Як вказує Міністерство охорони здоров’я України, збільшення обсягів фінансування дає можливість пріоритезувати тарифи для хірургічних і опікових пакетів, а також пакети психологічної підтримки та психіатричної допомоги, оскільки попит на них зростає.

Саме через наслідки російської агресії Україна вимушена залучати більше міжнародних коштів. Наприклад, у 2022 році залучено грант від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на фінансування Програми медичних гарантій в обсязі 1,7 мільярда доларів за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Також USAID щороку вкладає понад 40 мільйонів доларів у допомогу сектору охорони здоров’я України.

Щодо біолабораторій та їхнього зв’язку з "військовою машиною США", Програма зменшення біологічної загрози дійсно підпорядкована Міністерству оборони США. Однак спрямована на зменшення ризиків біозагрози, а не на їхнє створення. Програма виконує свою місію шляхом розвитку культури управління біологічними ризиками та міжнародних дослідницьких партнерств.

Пріоритетами Програми зменшення біологічної загрози в Україні є консолідація та захист патогенів і токсинів, що становлять загрозу безпеці, а також продовження забезпечення можливості України виявляти та повідомляти про спалахи, спричинені небезпечними патогенами, до того, як вони створять загрозу безпеці чи стабільності.

У рамках програми модернізовано та побудовано низку діагностичних лабораторій в Україні, та це не робить їх власністю Пентагону. Лабораторії підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України.

У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров’я України підписало оновлену концепцію діяльності з Агентством зі зменшення загрози Міноборони США. Концепція спрямована на зміцнення людського та наукового персоналу, розвиток мережі лабораторної діагностики, зокрема у сфері виявлення та звітності про випадки чи спалахи захворювань.

Так, сторони обговорили питання забезпечення дотримання стандартів якості діагностики в національних і регіональних лабораторіях, у тому числі навчання лабораторних фахівців і лікарів за міжнародними програмами.

Авторка: Аліна Тропиніна