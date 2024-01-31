Росіяни поширюють фейки про хворобу Х, щоб залякати українців

Пандемії від хвороби Х ще немає, але росіяни уже активно використовують потенційну загрозу для людства у своїх пропагандистських цілях. Зокрема цього разу вони заявили, нібито потенційна пандемія, ймовірно, є черговим комерційним проєктом Міністерства охорони здоров’я України для подальших експериментів над людьми.

Російські телеграм-канали продовжують говорити про невідому хворобу Х та заявляють, начебто в "тісній" співпраці з Вашингтоном Україна готується протистояти вірусу.

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А також закликають українців задуматися, чи потенційна пандемія не є буцімто черговим комерційним проєктом Міністерства охорони здоров’я України для подальших експериментів над людьми.

Як насправді

Такі заяви росіян є маніпулятивними. Україна не веде ніякої "тісної" співпраці зі США щодо можливих спалахів хвороби Х, як про це пишуть кремлівські медіа. До того ж невідомий патоген Х не є новим поняттям. Уперше про нього згадала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще у 2018 році та віднесла до списку патогенів, які можуть спричинити епідемію.

Сама ж хвороба Х – це умовна назва патогену, який ще невідомий для людей, проте в майбутньому може спричинити пандемію. 17 січня 2024 року в Давосі на Всесвітньому економічному форумі на одній із панелей обговорювали загрозу можливої пандемії від хвороби Х.

Голова ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус наголосив, що країни мають підписати спільну угоду про пандемію, яка допоможе країнам об’єднати ресурси та співпрацювати над дослідженням та розробкою нових стратегій для запобігання чи підготовки до неї. В іншому випадку, за словами Гебреєсуса, пандемія може застати країни зненацька та спричинити смерті, яких можна запобігти.

Міністерство охорони здоров’я України співпрацює з ВООЗ над запобіганням поширення небезпечних патогенів. В Україні працюють Національна вірусологічна референс-лабораторія та Одеська субрегіональна лабораторія, які мають акредитацію ВООЗ. У лабораторіях проводять діагностику інфекційних хвороб, які швидко передаються та можуть спровокувати епідемії.

Підготовка України до хвороби Х

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що зараз Україна працює над трьома основними напрямками підготовки до можливої пандемії: збільшує кадровий персонал, посилює глобальне партнерство та лабораторну мережу, яка виявляє небезпечні патогени. Такі заходи є звичними для більшості країн, які співпрацюють із ВООЗ над запобіганням інфекцій. Тож систему охорони здоров’я в Україні покращують, а не вигадують "комерційні проєкти", як заявляють пропагандисти, які усіляко намагаються дискредитувати українську медичну сферу.

Окрім цього, у контексті підготовки до можливої пандемії Віктор Ляшко додав, що однією з проблем у світі є резистентність до антибіотиків. Тобто коли організм звикає до препарату й перестає діяти. Щороку близько 4,9 млн смертей у світі пов’язані саме з антибіотикорезистентністю.

Виникає вона через неконтрольоване та неправильне вживання ліків або якщо хворий не довів лікування до кінця та перестав приймати антибіотики після перших ознак покращення стану. Нагадуємо, що не варто займатися самолікуванням, антибіотики слід приймати виключно за призначенням лікаря.

Розв’язати проблему антибіотикорезистентності можуть уже наявні вакцини або ж розробка нових. Вакцинація знижує ризик ускладнень та госпіталізації при небезпечних хворобах, а отже і зменшує потребу у використанні антибіотиків. В Україні епіднагляд за антимікробною резистентністю проводять 69 бактеріологічних лабораторій. Також там досліджують біологічний матеріал від пацієнтів, визначають чутливість мікроорганізмів до хімієтерапевтичних та антибактеріальних препаратів тощо.

Авторка Єлизавета Ткаченко