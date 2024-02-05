Росіяни хочуть посварити Україну з ОАЕ через медичні автомобілі

Пропагандисти намагаються будь-яким чином дискредитувати Україну. Поки Фонд Олени Зеленської та Міністерство охорони здоров’я України співпрацюють з урядами інших країн для посилення доступу до медичних послуг на прифронтових територіях, російська пропаганда вигадує історії про "обмани" та "махінації". У той час як Росія продовжує завдавати шкоди цивільному населенню.

У мережі поширюють інформацію нібито Фундація Олени Зеленської обманула уряд ОАЕ. Країна виділила 50 евакуаційних автомобілів виключно для гуманітарних потреб, а фонд разом із Міністерством охорони здоров’я України передали їх натомість військовим медикам.

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Передача авто для України

Уряд ОАЕ справді передав Україні 50 автомобілів швидкої допомоги за сприяння Фундації Олени Зеленської, аби підтримати медичну інфраструктуру країни. У грудні 2023 року доставили першу партію із 23 автомобілів, ще 27 – наприкінці січня 2024 року.

Лікарі часто вимушені надавати екстрену допомогу під обстрілами, ризикуючи власним життям та здоров’ям. Передані авто швидкої допомоги дозволять евакуювати людей близько зони бойових дій та, сподіваюся, врятувати тисячі життів",

– говорить директорка фундації Ніна Горбачова.

Отримувачем "швидких" є Міністерство охорони здоров’я України, яке здійснює подальший розподіл у ті регіони, які найбільше потребують спеціального транспорту для медичної евакуації та надання допомоги.

Тож жодного обману тут немає – автомобілі використовуватимуться медиками на прифронтових територіях для надання оперативної допомоги цивільному населенню. Важливо розуміти, що лікарі, котрі працюють у медичних закладах у зонах бойових дій, та бойові медики – це абсолютно різні професії.

Які автомобілі використовують військові

Бойові медики є військовими, повноцінною бойовою одиницею підрозділу. Вони постійно перебувають з бійцями, інструктують та надають домедичну допомогу. Військова медицина є складовою ЗСУ, а не медичної системи. Ба більше, вимоги до військових евакуаційних автомобілів інші, ніж до цивільних. Так, військові потребують броньованих машин. Для потреб військових міжнародні партнери зазвичай передають броньовані автомобілі або бронетранспортери.

Система охорони здоров’я України потерпає від постійних обстрілів. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, за майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 1 501 об’єкт медзакладів та ще 195 – зруйнувала вщент. Крім того, від початку війни російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 253 автомобілі та захопила 125 автівок "екстренки".

Росія знищує українську медицину

Станом на початок січня 2024 року повністю відновлено 474 медичні об’єкти, 383 перебувають у процесі відновлення. Та фізична руйнація залишається проблемою медичної системи.

"На тих територіях [де знищено чи пошкоджено медичні заклади – ред.] обмежений доступ до медичної допомоги. Ми там мусимо переформатуватися на мобільні бригади, брати лікаря й провозити його певним маршрутом, щоб забезпечити ту чи іншу медичну допомогу. Ми маємо розуміти, що на тій території може бути також обмежений доступ до аптечної мережі. Це означає, що програма "Доступні ліки" (коли виписували рецепт і людина йшла до аптеки та безплатно отримувала ті чи інші ліки) може там не працювати. Фізична руйнація закладів охорони здоров’я, принаймні на прифронтових територіях, неабияк впливає на доступність до медичної допомоги" – пояснював головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Тому Міністерство охорони здоров’я України намагається балансувати ситуацію за допомогою мобільних бригад, які використовуються для важкодоступних місць, ротації медичних працівників, обмеженням формальних бар’єрів – наприклад, скасуванням норми щодо кількості пацієнтів в одного сімейного лікаря, встановленням модульних лікарень тощо.