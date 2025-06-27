Дослідники з Каролінського інституту провели масштабний аналіз, що охопив майже 3 мільйони людей віком від 30 до 60 років, у яких на старті спостереження у 2005 році не було діабету, пише 24 Канал з посилання на Occupational & Environmental Medicine.

Також на тему Одноразки чи звичайні цигарки – що шкідливіше

До вибірки потрапили представники понад двадцяти професій: від медпрацівників та вчителів до співробітників сфери послуг, юристів та водіїв. Крім самої спеціалізації, експерти оцінювали, з яким рівнем емоційних вимог та конфліктності стикаються учасники дослідження.

Яка робота підвищує ризик діабету

За 14 років спостереження (з 2006 по 2020 роки) діабет другого типу був виявлений у 216 тисяч учасників. Результати вразили дослідників:

Чоловіки, зайняті в роботах з високим емоційним напруженням, стикалися з підвищенням ризику захворювання на 20%, а жінки – на 24%. Якщо до емоційних навантажень додавалися часті конфлікти, цей ризик збільшувався додатково на 15% у чоловіків і на 20% у жінок. Особливо тривожні дані отримані для жінок: поєднання емоційно важкої роботи та низької соціальної підтримки призводило до зростання ймовірності діабету на 47%!

Чому стрес впливає на розвиток діабету

Експерти пояснюють: хронічний стрес впливає на гормональну та імунну системи, сприяє викиду кортизолу та прозапальних речовин, а також погіршує чутливість тканин до інсуліну – один із ключових факторів розвитку діабету.

Хоча автори зазначають, що не враховували всі аспекти, наприклад, харчування чи фізичну активність, результати підкреслюють – умови праці та атмосфера підтримки в колективі вкрай важливі для профілактики метаболічних порушень. Особливо це актуально для тих, хто щодня змушений контролювати свої емоції заради роботи.

Дослідники закликають приділяти більше уваги психологічному клімату в організаціях, а також розробляти профілактичні заходи для працівників, чия діяльність вимагає інтенсивного спілкування.