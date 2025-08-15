Зелений чай часто називають "напоям довгожителів", а також пов'язують зі здоровим способом життя. Він містить багато катехінів – антиоксидантів, які захищають клітини, та кофеїн, який м’яко стимулює нервову систему.

Утім, як і будь-який продукт, він не є абсолютно безпечним для всіх. Надмірне вживання або певні проблеми зі здоров’ям можуть перетворити користь напою на шкоду. Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на The Times of India.

Що у складі зеленого чаю?

Кофеїн підвищує концентрацію, але у чутливих людей може викликати дратівливість, тривожність, тахікардію і безсоння.

Варто знати! Таніни надають терпкості, але подразнюють шлунок і зменшують засвоєння заліза. Катехіни діють як антиоксиданти, але у великих дозах здатні перевантажити печінку і знизити засвоєння заліза.

Побічні ефекти при надлишку?

У випадку, якщо випили забагато чаю, у вас може виникнути головний біль, нервозність, проблеми зі сном, шлунковий дискомфорт, діарея, прискорене серцебиття, запаморочення.

Кому варто бути обережними або уникати напою:

людям із захворюваннями шлунка, стравоходу, анемією;

вагітним і жінкам, які годують;

дітям;

людям із підвищеною чутливістю до кофеїну чи хронічними хворобами серця, печінки, очей та кісток.

Як пити без шкоди?

Фахівці радять споживати не більше 2–3 чашок на день, не натщесерце, не запивати продукти з високим вмістом заліза, уникати вечірнього вживання та обирати якісний чай без ароматизаторів.

Помірність і врахування протипоказань допоможуть отримати максимум користі від зеленого чаю.