Знайшли поєднання факторів, які втричі підвищують ризик раку грудей

Раніше було встановлено, що надмірна маса тіла у зрілому віці підвищує ризик розвитку раку молочної залози у жінок після настання менопаузи. Водночас наукові дані свідчать: якщо жінка стає матір’ю в молодості, це може знизити ймовірність виникнення цього захворювання. Тепер же фахівці звернули увагу на те, як ці чинники проявляються разом.

Аналіз понад двадцяти наукових досліджень, присвячених репродуктивним чинникам ризику, показав: з кожним додатковим роком до віку першої доношеної вагітності ймовірність зіткнутися зі злоякісною пухлиною молочної залози зростає на 5% для жінок у пременопаузі та на 3% – у постменопаузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на EurekAlert.

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Нове дослідження раку грудей

У новому дослідженні, яке представлять на Європейському конгресі з проблем ожиріння в Іспанії, міжнародна команда онкологів проаналізувала дані 48 417 учасниць. У 2009 – 2015 роках жінки проходили мамографічний скринінг у рамках британського проєкту PROCAS, що оцінює ризик раку грудей.

На початок спостережень середній вік жінок становив 57 років, а їхній середній індекс маси тіла (ІМТ) – 26,3 (нагадаємо, нормою вважається показник 18,5–24,9). Для точності розрахунків лікарів цікавила також вага жінок у 20 років.

Фактори, які підвищують ризик раку грудей

За період дослідження, який тривав у середньому 6,4 року, у 1702 жінок було діагностовано рак молочної залози. Порівнюючи різні показники, науковці встановили: у жінок, які до зрілого віку набрали понад 30% від початкової ваги, і при цьому народили першу дитину після 30 років або взагалі не мали дітей, ризик зіткнутися з цим захворюванням був у 2,73 раза вищий, ніж у тих, хто вперше став матір’ю до 30 років і чия маса тіла збільшилася не більше ніж на 5% від молодості.

Також з’ясувалося, що рання перша вагітність часто супроводжувалася більшим набором ваги протягом життя: кожен рік "достроковості" збільшував масу тіла до зрілості на 0,21 кг.

Це дослідження підтвердило вже виявлені тенденції: ранні пологи захищають жінок після менопаузи від розвитку раку грудей, а ожиріння, навпаки, є фактором ризику. Однак лікарі не знайшли підтвердження того, що ранні пологи здатні знизити ризик, пов’язаний із надмірною масою тіла.

Враховуючи ці результати, дослідники радять медикам приділяти особливу увагу пацієнткам, які суттєво набрали зайву вагу і народили у зрілому віці, адже поєднання цих факторів суттєво підвищує ймовірність злоякісних змін у молочних залозах. Окрім того, науковці наголошують на необхідності підтримувати здорову вагу і регулярно займатися фізичною активністю для профілактики цих захворювань.