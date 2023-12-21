Вже зовсім скоро: вчені повідомили, коли найбільший ризик у чоловіків зламати пеніс

Медичні фахівці з Німеччини попередили про підвищену травматичність для чоловіків у різдвяний період. Вони встановили, що під час свят кількість звернень чоловіків до лікарень із переломом статевого члена значно збільшується.

Перелом статевого члена – це важка травма, яка потребує термінової медичної допомоги, найчастіше хірургічного втручання. Ця травма викликається різким вигином ерегованого органу і часто відбувається під час інтенсивного статевого акту або при використанні незвичайних сексуальних поз.

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Нове дослідження травм члена

Травма зазвичай супроводжується характерним тріском та різким болем, потім швидко настає втрата ерекції, сильний набряк та гематома.

Вченими з Університетської клініки Мюнхенського університету імені Людвіга та Максиміліана на чолі з провідним автором дослідження Ніколаосом Піргідісом було висунуто припущення про можливе почастішання переломів статевого члена напередодні Різдва та Нового року, як і деяких інших видів травм під час свят. Медики вирішили перевірити це припущення та проаналізували статистику таких випадків за період з 2005 по 2021 рік, використовуючи національну базу даних пацієнтів медичних стаціонарів Німеччини.

Різдво – підвищений ризик для чоловіків

Виявилося, що за цей 16-річний період госпіталізація через перелом статевого члена знадобилася 3421 громадянин країни. Вік пацієнтів варіювався від 32 до 51 року. Із загальної кількості випадків 40 (1,2%) припали на різдвяний період з 24 по 26 грудня кожного року (всього 51 день із 2005 по 2021 рік).

Щоденна частота переломів статевого члена під час Різдва становила 0,78 зі ставленням густини інцидентності (IRR) 1,43. Простіше кажучи, якби щодня таких травм було стільки ж як на Різдво, то з 2005 року в Німеччині сталося б на 43% більше за подібні випадки.

Результати дослідження також показали, що переломи статевого члена частіше відбуваються влітку та у вихідні дні, а ось пандемія та супутні їй карантинні обмеження, коли люди більшу частину часу проводять на місці, не вплинули на частоту такого роду травм серед чоловіків у Німеччині.

Попри деяку частку гумору в цьому дослідженні, уролог наголосив на серйозності ситуації. Він порадив парам бути обережними навіть у найпристрасніші моменти, включаючи Різдво. У разі травми необхідно звернутися за медичною допомогою, оскільки перелом статевого члена може призвести до довгострокових ускладнень.