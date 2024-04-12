Чому хочеться в туалет в один і той сами час: пояснюємо, що таке ритм кишківника

Можливо, ви помічали, що в різний час доби наш кишківник працює по-різному. Наприклад, уночі нас рідко відвідують думки про те, щоб сходити до туалету по-великому. Інша справа з ранку, коли ми прокинулися або щільно поснідали. Річ у тому, що кишківник підпорядковується певному ритму роботи.

Що таке ритм кишківника

Зміна часу доби так чи інакше впливає на біологічні процеси, зокрема і травлення. Ці зміни у роботі організму, викликані чергуванням дня і ночі, ще називаються циркадними ритмами.

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Виходить, циркадні ритми гарантують, що спорожнення кишківника відбувається в найкращий для цього час — не вночі, а з ранку.

Циркадні ритми також впливають на вироблення травних соків, всмоктування поживних речовин та інші процеси, що відбуваються в органах шлунково-кишкового тракту. Однак ми навряд чи відчуваємо їх так само чітко, як необхідність сходити до туалету. Саме тому, говорячи про ритм кишківник, вчені зазвичай мають на увазі режим його спорожнення.

"Центральний годинник" розташований у супрахіазматичному ядрі гіпоталамуса – це один із відділів нашого головного мозку. Гіпоталамус впливає на активність кишківника за допомогою нервових імпульсів та гормонів. Однак навіть при ураженні супрахіазматичного ядра кишківника вдається зберегти режим роботи внаслідок роботи "периферичного годинника", що розміщується в стінці самого органу.

Що впливає на кишковий ритм

Мікрофлора. Кишкові бактерії здатні "перепрограмувати" обмін речовин у клітинах тонкої кишки та тим самим пристосовувати всмоктування поживних речовин під чергування ритмів сну та неспання. Однак потрібні подальші дослідження на людині – поки що ці дані отримані лише в експериментах на мишах.

Приймання їжі. Їжа стимулює високоамплітудні скорочення кишківника, які починають поширюватися по ньому вже через кілька хвилин після їжі та зберігаються до двох годин. Ці ж скорочення, завдяки "внутрішнім годинникам", посилюються під час пробудження. Можливо, через сумарний ефект їжі та пробудження нас частіше тягне в туалет з ранку, а не після обіду чи вечері.

Фізичні вправи. Аеробні тренування пригнічують перистальтику товстої кишки у здорових нетренованих людей. Проте вже через деякий час після заняття спортом моторика кишківника, навпаки, активізується, що може полегшити процес походу до туалету. Ще один аргумент на користь фізичної активності.

Щоправда, вчені також з'ясували, що короткочасні інтенсивні фізичні навантаження посилюють і високоамплітудні, і низькоамплітудні скорочення кишківника. Іншими словами, різка та сильна напруга під час заняття спортом може призвести до того, що вам терміново захочеться в туалет.