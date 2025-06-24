Решта зубного ряду у пацієнта була абсолютно нормальною, і тільки цей зуб обрав для себе незвичне місце, пише 24 Канал з посилання на BMJ Case Reports.

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Операція минула успішно – лікарям вдалося акуратно видалити зайвий зуб без ускладнень. Уже за місяць після втручання хлопчик повністю одужав. Медики зазначають, що це лише один із приблизно 80 задокументованих випадків у світі, коли зуб виростав у носі повністю або частково.

Як зуб опинився у носі

Хлопчик звернувся до стоматолога зі скаргами на неправильний прикус. Під час обстеження на рентгенівському знімку лікарі помітили у правій ніздрі фрагмент, схожий на зуб. При цьому у хлопця не було ані травм, ані хірургічних втручань у ділянці верхньої щелепи – тобто жодних очевидних причин для такої аномалії.

Особливість цього випадку ще й у тому, що зуб не був пов’язаний із кісткою, а тримався на м’якотканинному "стеблі", подібному до поліпа. Сучасна комп’ютерна томографія допомогла точно визначити розташування зуба перед операцією.



Як виглядає видалений зуб / Фото BMJ Case Reports

Попри відсутність неприємних симптомів, лікарі наполягли на хірургічному втручанні: залишати зайвий зуб у носі небезпечно через ризик запалень і можливих проблем із диханням. Фахівці навели у своїй статті ще один приклад: під час операції під загальним наркозом зуб, що залишився в носі іншого пацієнта, випадково потрапив у горло.

Дослідивши видалений зразок, фахівці підтвердили: це був справжній зуб, із дентином, емаллю і навіть ділянкою епітелію. Автори медичної статті припускають, що подібні аномалії можуть виникати під час внутрішньоутробного розвитку – коли клітини, які мають дати початок зубам, переміщуються у сусідні тканини. У результаті, ембріональні зачатки "плутають" шляхи та починають розвиватися не у щелепі.