29-річний хлопець двічі ледь не помер, бо випив надто багато води: чому так сталось

Американець Ліам Фіндлі ледь не помер через те, що змушений уже упродовж років щодня пити багато води. Саме це допомагає йому відчувати себе краще, оскільки він страждає на рідкісне захворювання.

Чоловік відчайдушно намагається привернути увагу громадськості до цієї проблеми, щоб врятувати інших. Адже за останній рік він двічі майже не помер від кількості випитої ним води.

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На яку хворобу страждає чоловік

У 2017 році у Ліама діагностували рідкісну хворобу – ахалазію. Це стан при якому людина не може нормально ковтати. Ліам не міг їсти не те щоб тверду їжу, а навіть звичайний бутерброд. Він змушений при цьому споживати величезну кількість води, щоб проковтнути їжу.

Я ніколи раніше не чув про це захворювання. Мені доводилося випльовувати їжу, бо вона застрягала в моїй харчовій трубі, як у засміченому стоку,

– поділився Ліам.

Стан Ліама з часом лише погіршувався: він дуже схуд, бо не зміг нормально харчуватися. І лише після численних обстежень йому поставили рідкісний діагноз.

Після кількох місяців очікування на операцію, Ліама прооперували, з надією, що це полегшить його стан і спростить ковтання їжі. Однак йому сказали, що для кращого засвоєння їжі йому потрібно пити багато води.

Випив забагато води

У січні цього року Ліам пережив критичну ситуацію – випив занадто багато води, намагаючись впоратися із болем та спазмами, які виникали через його захворювання. Це призвело до того, що чоловіка довелося госпіталізувати.

"Спочатку я випивав, напевно, 2 – 3 літри води під час їжі. Тоді я не знав про ризики надлишку води. У мене доволі часто бувають болісні спазми через моє захворювання, і іноді вода допомагає", – розповів Ліам.

Але коли влітку він вирушив у відпустку до Риму, то, намагаючись охолодитися в спекотну погоду, пережив ще один напад водного перенасичення, який ледь не став смертельним.