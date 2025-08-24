Тунець vs. лосось: де більше Омега-3?

Але яку рибу краще додати до раціону – тунець чи лосось, розповідає 24 Канал з посиланням health.

Тунець

Світлий (смугастик) – 0,2–0,3 грамів на 85 грамів.

Жовтоперий – 0,3–0,5 грамів.

Білий (альбакор) – 0,8–1,0 грамів.

Зауважте. Альбакор вирізняється вищим умістом омега-3, проте саме в ньому фіксують підвищений рівень ртуті. Тому безпечнішим для частого споживання вважають світлий тунець.

Лосось

Горбуша – 0,7–1,0 грамів на 85 грамів.

Нерка – 1,0–1,2 грамів.

Цікаво. У середньому лосось стабільно містить більше омега-3, ніж більшість видів тунця. Крім того, часто він консервується зі шкірою та кісточками, що додає кальцію для зміцнення кісток.

Які ще характеристики варто врахувати?

Ртуть. Тунець може накопичувати її більше, особливо великі види. Лосось має мінімальний рівень.

Білок. У тунці 22–24 грами білка на порцію, у лососі – 17–20 грамів.

Сіль. І в тунці, і в лососі рівень натрію залежить від виробника, тому краще обирати варіанти "з низьким вмістом натрію".

Вітамін D. Лосось містить майже вдвічі більше: близько 447 МО проти 231 МО у світлому тунці.

Антиоксиданти. Лосось багатий на астаксантин, що надає йому рожевого кольору й має потужні захисні властивості для клітин і шкіри.

Ціна. Тунець дешевший, лосось зазвичай дорожчий.

Що обрати: лосось чи тунець?

Якщо вашим пріоритетом є високий уміст омега-3 і вітаміну D, то перевага за лососем. Якщо ж головний критерій – ціна або більше білка, тоді обирайте тунець, особливо світлий.

Дієтологи радять чергувати обидва варіанти: додавати тунця у салати чи сендвічі, а лосось у пасти чи боули. Такий підхід дозволяє урізноманітнити раціон і знизити ризики, пов'язані з ртуттю.