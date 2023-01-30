Назвали ще одну причину, чому потрібно їсти рибу

Вчені опублікували результати масштабного дослідження про те, як омега-кислоти у раціоні впливають на здоров'я нирок. Виявилося, що харчування, багате на омега-3, знижує ризик розвитку хронічної хвороби нирок (ХХН).

Щоб зменшити ризик розвитку ХХН, радять вести здоровий спосіб життя. Більше рухатись, не пити алкоголь, харчуватись повноцінно та різноманітно.

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Риба знижує ризик хронічної хвороби нирок

Вчені завдяки новому дослідженню доповнюють рекомендацію. Вони вважають, що в їжу потрібно додавати більше продуктів з омега-3-ненасиченими жирними кислотами. Щоб отримати норму цих корисних речовин, їжте не менше двох порцій жирної риби на тиждень.

Не обов'язково витрачати багато грошей на лосося. Омега-кислоти також є в оселедці, тунці, скумбрії та сардинах. У дослідженні сказано, що омега-кислоти рослинного походження ризик розвитку ХХН не знижують.

Вони є в горіхах та насінні, рослинних оліях та продуктах з етикеткою, де вказано, що вони збагачені омега-кислотами. Ці продукти теж корисні і знижують ризик хвороб серця і судин.

Чим небезпечна хронічна хвороба нирок

Хронічна хвороба нирок має багато причин. Основні – підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину в крові, діабет і запалення нирок. Небезпечна хвороба тим, що при тяжкому перебігу необхідне лікування за допомогою діалізу. Це спеціальна процедура, яка допомагає виводити непотрібну рідину та речовини з нирок за допомогою апарату. Інший варіант терапії – пересадка нирки.