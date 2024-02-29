Чоловічі контрацептиви випробували на гризунах: як вони діють і коли застосування на людях

Учені представили новий потенційний чоловічий контрацептив. Його революційність в тому, що він не впливає на лібідо та рівень тестостерону. Крім того, ефект буде оборотним у довгостроковій перспективі.

Учені переконані, що створений ними контрацептив відкриє шлях до розробки чоловічих протизаплідних засобів, які не втручаються в гормональний баланс. Наразі метод уже пройшов тестування на мишах.

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Дослідники уже готуються до клінічних випробувань на людях.

Як працює контрацептив

Основою нового методу став білковий комплекс, який регулює процес виробництва сперми. Учені вирішили використати інгібітори HDAC (гістондеацетилази). У ході експериментів на гризунах, завдяки цим інгібіторам вони тимчасово блокували фертильність мишей-самців.

При цьому вчені відзначили, що статевий потяг мишей залишився незмінним, рівень тестостерону не впав, а фертильність відновилася після припинення прийому препарату.

"Більшість експериментальних чоловічих протизаплідних препаратів блокують вироблення сперми "методом молотка", але наш метод комфортний і має оборотний ефект. Це відкриває перспективи для розробки ефективних і безпечних контрацептивів", – вважає один із авторів дослідження професор Рональд Еванс.

Перспектива застосування методу

Білковий комплекс, що регулює процес виробництва сперми і справді може стати революційним для науки. Замість блокування ретиноєвої кислоти або її рецепторів, використовується препарат-інгібітор HDAC, який тимчасово зупиняє виробництво сперми,

Учені пояснюють дію препарату наступним чином: стовбурові клітини тимчасово втрачають свою координацію з імпульсами ретиноєвої кислоти, і виробництво сперми припиняється. Та після припинення прийому препарату, стовбурові клітини відновлюють активність, і відповідно – виробництво сперми поновлюється.

І попри те, що чоловічий контрацептив ще має пройти низку регуляторних процедур, його потенційні переваги в галузі чоловічої контрацепції очевидні.

Чому це важливо і потрібно

Згідно з опитуванням YouGov 2019 року, кожен третій сексуально активний чоловік у Британії був би радий розглянути можливість прийому чоловічої версії контрацептивних засобів. Тобто, попит та інтерес до цих засобів серед чоловіків – є.