Також запропонували матеріальну компенсацію всім потерпілим. Про це сказали в пресслужбі "Якіторія" 18 червня. Людей почали госпіталізовувати за день до цього.

Про цей випадок Масове отруєння людей у Харкові: кількість постраждалих зросла до 45

Заклад закрили й почали перевірку

Після того, як стало відомо про інцидент, заклад закрили. Це зробили, щоб його продезінфікувати.

Також мережа почала власне розслідування, щоб з'ясувати причину масового отруєння. Кажуть, що вже перевірили документи постачальників курки та яєць. Вони повністю відповідають вимогам.

Зараз чекаємо результати аналізів продуктів із лікарні та лабораторій. Всі продукти ресторану відразу ж після дзвінків потерпілих відправили на перевірку,

– розповіли журналістам в "Якіторія".

Окрім цього, сказали, що триває службове розслідування. Таким чином хочуть запобігти можливості такої події в майбутньому.

Готові допомагати потерпілим

У мережі додали, що підтримують зв’язок із медиками та всіма, хто отруївся. Також висловили готовність компенсувати витрати на лікування потерпілих.

У день, коли про це стало відомо госпіталізували 16 дітей і 38 дорослих. Медики оцінювали їх стан, як середньої важкості.