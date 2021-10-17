Реанімації заповнені: пацієнтці з COVID-19 у Харкові не могли знайти місце в лікарні
17 жовтня 2021 , 21:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Труха"
У Харкові медики відмовилися госпіталізувати жінку, яка захворіла на коронавірус. Причиною цього стала відсутність місць у лікарнях.
У хворої через ускладнення від COVID-19 сатурація легень 32%. На виклики її доньки приїхали 5 бригад швидкої.
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Довелося погрожувати поліцією
Медики відмовили в госпіталізації жінки, через що її донька почала фіксувати все на відео та пригрожувати поліцією. Конфлікт вичерпався на тому, що бригада швидкої погодилася відвезти жінку в найближчу лікарню та просити там місця в реанімації.
Однак у тій лікарні пацієнтку не прийняли, через що її довелося перевести до іншої. Однак там сказали, якщо хвора "доживе до понеділка", то її почнуть лікувати.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 16 жовтня в Україні виявили 11 288 випадків захворювання на коронавірус. До лікарні потрапили 4 747 хворих.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, уже 25 жовтня розпочнеться пік захворюваності на COVID-19.
- На Херсонщині, яка з 15 жовтня у червоній зоні, планують відкрити ще одну лікарню для хворих на коронавірус.