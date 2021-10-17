Реанімації заповнені: пацієнтці з COVID-19 у Харкові не могли знайти місце в лікарні

У Харкові медики відмовилися госпіталізувати жінку, яка захворіла на коронавірус. Причиною цього стала відсутність місць у лікарнях.

У хворої через ускладнення від COVID-19 сатурація легень 32%. На виклики її доньки приїхали 5 бригад швидкої.

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Довелося погрожувати поліцією

Медики відмовили в госпіталізації жінки, через що її донька почала фіксувати все на відео та пригрожувати поліцією. Конфлікт вичерпався на тому, що бригада швидкої погодилася відвезти жінку в найближчу лікарню та просити там місця в реанімації.

Однак у тій лікарні пацієнтку не прийняли, через що її довелося перевести до іншої. Однак там сказали, якщо хвора "доживе до понеділка", то її почнуть лікувати.

Ситуація з коронавірусом в Україні