Ці мікроскопічні генетичні уламки, що містять мутації, з’являються внаслідок смерті передракових і злоякісних клітин, пише 24 Канал з посилання на Live Science.

Також на тему Почали фіксувати перші випадки раку легенів у курців вейпу

Чим раніше виявити онкологію, тим вищі шанси на успішне лікування. Зазвичай прогноз для пацієнта погіршується в міру прогресування хвороби, особливо якщо пухлина вже встигла поширитися.

Нове дослідження раку

Проте мутації, які запускають неконтрольований ріст клітин, часто виникають за десятиліття до того, як людина дізнається про свій діагноз. Саме цим питанням і зайнялася команда дослідників під керівництвом Юйсюань Ван, онколога з Університету Джонса Гопкінса.

Для свого аналізу вчені використали унікальні архівні зразки плазми крові, зібрані ще 40 років тому в рамках масштабного наукового проєкту. Вони ретельно вивчили дві групи людей: 26 учасників, у яких рак розвинувся протягом пів року після здачі крові, та 26 людей, які залишалися здоровими щонайменше протягом 17 наступних років.

Діагностика раку до появи симптомів

У результаті дослідження у семи осіб, яким упродовж чотирьох місяців після здачі крові поставили діагноз «рак», було виявлено від однієї до трьох характерних мутацій, пов’язаних з розвитком пухлин. Цікаво, що шестеро з цих пацієнтів здавали кров і раніше – приблизно за 3 роки до появи хвороби. У двох із них науковці виявили ті самі генетичні зміни і в більш ранніх зразках, що доводить: ознаки початку раку можна виявити за кілька років до прояву клінічних симптомів.

У деяких випадках дослідники виявили від чотирьох до 90 унікальних мутацій у плазмі крові, а загалом, ранні "генетичні тривожні дзвіночки" вдалося зафіксувати у 3 із 5 пацієнтів, чиї ранні зразки аналізувалися. Учасники дослідження мали різні види онкології – від раку молочної залози й товстої кишки до пухлин печінки, легенів, підшлункової та прямої кишки.

Проте, попри перспективні результати, фахівці наголошують: наразі залишається незрозумілим, наскільки однаково чутливий новий тест для різних типів раку. Причина в тому, що пухлини різних органів викидають у кровотік неоднакову кількість ДНК, що може впливати на ефективність виявлення захворювання на ранніх стадіях.

Однак ця робота відкриває шлях до створення профілактичних скринінгових програм, які дозволятимуть виявляти рак за роки до появи перших симптомів. Попереду – подальші, масштабніші дослідження, які допоможуть виключити хибнопозитивні результати та підтвердити ефективність підходу для масового використання.