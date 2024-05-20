Як вчасно виявити рак шкіри: поради дерматологині

Рак шкіри – один з найпоширеніших типів онкологічних захворювань у світі. Кожного року діагностують понад 1 мільйон нових випадків. Однією з найбільш небезпечних форм раку шкіри є меланома – злоякісне утворення, що походить із пігментних клітин шкіри. За статикою ВООЗ, у 2022 році у світі діагностували близько 330 тисяч нових випадків меланоми, а 60 тисяч людей померли від цього захворювання.

Найчастіше ознакою захворювання є родимки або родимі плями, які з’являються на тілі. Проте не кожна родимка обов’язково свідчить про меланому: важливо робити самоогляд, звертати увагу на зміни та проходити щорічну діагностику у дерматолога.

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До Дня діагностики меланоми в Україні, який відзначається щороку 20 травня, дерматологиня МЦ "Лелека" Катерина Нікольська 24 Каналу розповіла, на що звертати увагу, як розпізнати тривожні сигнали та коли потрібно видаляти родимки.

Родимка чи меланома

Родимки, які також називають невусами – це утворення на шкірі, які можуть бути у людини з народження або з’являтись протягом життя. Вони виникають з пігментних клітин (меланоцитів) під дією ультрафіолетового випромінювання та гормональних змін.

Катерина Нікольська “Родимки можуть виникати будь-де – від голови до ступнів, можуть бути різні за розміром та кольором, пласкими чи опуклими.”

Звичайні родимки можуть розвинутись у меланому – одну з найбільш злоякісних пухлин, яка швидко росте та метастазує в інші органи. Ризик збільшується, якщо родимок на тілі понад 20, якщо людина часто отримувала сонячні опіки або відвідувала солярії. Якщо при цьому не використовувались фотозахисні креми, то ймовірність виникнення злоякісних новоутворень зростає.

Як розпізнати небезпеку

Для того, щоб вчасно виявити зміни, важливо пам’ятати про дві речі – самостійні огляди та регулярні відвідування дерматолога.

За родимками потрібно слідкувати. Якщо ви бачите, що невус змінює колір, швидко росте, має нерівномірні краї, свербить або виникає на місцях, де його раніше не було – родимку можна вважати підозрілою та одразу звертатись до лікаря.

Окрім меланоми, існують інші види раку шкіри, що ростуть не так швидко та рідше метастазують. Це немеланоцитарні – базальноклітинний рак, плоскоклітинний рак тощо, а також передракові, наприклад, актинічний кератоз. Ці види онкологічних захворювань також потребують своєчасної діагностики та лікування.

Проходити огляд у дерматолога рекомендується щонайменше раз на рік. У випадку виявлення змін, не слід чекати та краще записатись до фахівця негайно.

Видаляти чи не видаляти родимки

Родимки потрібно видаляти, якщо вони пошкоджені або розташовані у місцях, які часто травмуються. Крім того, при огляді дерматологом можуть бути виявлені косметичні або інші покази для видалення утворень.

Катерина Нікольська “Важливо пам’ятати, що родимки та будь-які інші утворення категорично не можна видаляти самостійно – ані механічними, ані аптечними, ані будь-якими іншими засобами. Тільки лікар-дерматолог може визначити характер утворення та правильно підібрати подальшу тактику лікування.”

Родимки видаляють дерматоонкологи та хірурги-онкологи, обираючи тактику залежно від розміру, розташування та глибини родимки. Важливо також здійснювати нагляд після операції: патогістологічне дослідження допоможе переконатись, що родимка доброякісна та не містить змін, характерних для злоякісних новоутворень.

Щоб запобігти меланомі та залишатись здоровими, уникайте надмірного перебування на сонці, користуйтесь фотозахисними кремами, регулярно здійснюйте самоогляд та профілактичні візити до лікаря.