Ранній шлюб збільшує ймовірність зловживанням алкоголем у людей з генетичною схильністю до алкоголізму.

До такого висновку прийшла міжнародна група вчених, пише medicalxpress.

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Автори нового дослідження відзначають, що попередні наукові роботи зазвичай свідчили про те, що шлюб пом'якшує і стримує генетичну схильність до алкоголізму. Але в старих дослідженнях вчені зазвичай фокусувалися на старших вікових групах.

Ми виявили, що шлюб не завжди захищає молодих людей від зловживання алкоголем. Фактично, ми виявили, що ранній шлюб (у віці до 21 року) загострює ризик вживання алкоголю серед тих, у кого є генетична схильність до цього,

– розповіла Ребека Сміт (Rebecca Smith), співавтор дослідження.

У новому дослідженні автори проаналізували вибірку, яка включала дані 973 осіб у віці 21-25 років, що повідомляли про регулярне зловживання алкоголем.

Чому шлюб впливає на алкоголізм

Вчені вважають свої знахідки важливими, оскільки вони демонструють, що на різних етапах життя одні й ті ж фактори можуть діяти на вживання алкоголю неоднаково. Крім цього, дослідження дає нову інформацію про роль шлюбу.

Вчені вважають, що люди, які рано одружуються, можуть відчувати його негативні наслідки частіше, ніж дорослі люди. Це може пояснювати частіші проблеми з боку психіки й зловживання алкоголем у молодих людей.