Такі дані оприлюднила група вчених із Університету Британської Колумбії (Канада), і вони можуть суттєво змінити підхід до діагностики цього аутоімунного захворювання. Результати дослідження опубліковані у журналі JAMA Network Open, повідомляє 24 Канал з посиланням на MedicalXpress.

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Що виявили науковці?

Учені проаналізували медичні записи понад 12 000 людей у провінції Британська Колумбія. Їхні висновки вражають: пацієнти, яким згодом діагностували розсіяний склероз, починали частіше звертатися до лікарів ще за 15 років до появи основних неврологічних проявів.

Зауважте. Це перше дослідження, яке охоплює такий тривалий продромальний період – фазу, коли хвороба вже почала розвиватися, але ще не проявила себе класичними симптомами, як-от порушення зору чи координації.

"Ранні прояви можуть бути дуже загальними, як от втома, головний біль, тривожність або біль. Через це склероз складно виявити на ранній стадії", – пояснила професорка неврології Гелен Тремлетт, провідна авторка дослідження.

Як змінюється поведінка пацієнтів перед діагнозом?

На основі аналізу вчені визначили часові етапи, коли збільшується кількість візитів до лікарів:

15 років до діагнозу – частішають звернення до сімейного лікаря зі скаргами на втому, біль, головний біль, запаморочення, депресію.

12 років до діагнозу – починаються регулярні консультації у психіатра.

8–9 років до діагнозу – зростає кількість візитів до невролога й офтальмолога. Ймовірно, через проблеми із зором або дискомфорт в очах.

3–5 років до діагнозу – частішають звернення до швидкої допомоги, а також призначаються МРТ та інші діагностичні процедури.

1 рік до діагнозу – пацієнти відвідують лікарів різних спеціалізацій, частіше проходять обстеження, що сигналізує про загострення прихованих змін у мозку.

Чому це важливі дані?

За словами дослідників, розуміння ранніх "червоних прапорців" може допомогти лікарям раніше виявляти хворобу, стежити за пацієнтами в групі ризику або навіть застосовувати профілактичні втручання.

Це допоможе лікарям вивчати біомаркери, поведінкові сигнали, роль способу життя. Також потенційно це оже допомогти зрозуміти, як і чому виникає розсіяний склероз.

Важливо! Навіть розуміння того, що розсіяний склероз розвивається поступово, ще до того, як виявиться клінічно, відкриває перспективи для нових підходів до ранньої діагностики та лікування, які можуть уповільнити або навіть запобігти важким наслідкам.