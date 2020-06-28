Щоб навіть у спекотні дні залишатись активним і чудово почуватись — потрібно знати декілька секретів про продукти, які рятують організм від зневоднення.

24 канал зробив підбірку освіжаючих, а головне корисних продуктів, які допоможуть вашому організму охолодитись влітку.

Читайте також Як правильно худнути і чому дієти недієві

Які продукти врятують від спеки

Вода

Через спеку організм людини втрачає багато води. Незначне зневоднення відчувається відсутністю енергії та викликає відчуття втоми. Тому потрібно пити якомога більше води.

Звичайно, літня спека провокує пити воду і інші напої дуже холодними. Але чому не варто пити холодну воду:

Температура води має бути не нижчої 20 градусів.

Холодна вода ніколи не втамовує спрагу, адже температура в шлунково-кишковому тракті людини - 36 ° С і вище.

Холодна вода підсилює інтоксикацію організму.



У спеку потрібно пити багато води / Фото: dneprovec.by

Кавун

Кавун та такі фрукти як персики, нектарин і сливи чудово втамовують спрагу. Ці фрукти легко засвоюються в організмі людини.

Головне правило – кавун не має бути занадто охолодженим.



Трохи охолоджений кавун чудово втамує спрагу / Фото: bismarcktribune

Огірок

Літо – це пора свіжих овочів і фруктів. Тому втомити спрагу допоможе літній салатик, у складі якого огірок, помідори, селера та зелень.

Огірок – справді дарує ефект прохолоди.



Огірок / Фото: recept.ua

Цікаво Чи можна немовлятам давати пити воду

Гаспачо

Холодний іспанський суп – гаспачо. Його готують з перетертих помідорів і роблять гострим. Функція перцю – охолоджувати.

Як правило, від споживання гострої їжі людина пітніє, а це означає що тіло охолоджується. Через це багато спекотних країн мають у традиційному меню велику кількість гострої їжі.



Гостра їжі змушує тіло потіти / Фото: gastronom.ru

Риба і боби

Вживання м'яса у спекотну погоду ще більше зігріває і підвищує температуру тіла. Тому у цьому випадку краще замінити м'ясо на рибу або обрати бобові як рослинне джерело білка.



Риба і боби замінять м'ясо / Фото: harchi.info