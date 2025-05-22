Загроза пандемії зі смертністю у 90% зростає: пташиний грип заражає все більше видів тварин

Пташиний грип продовжує ширитися серед різних тварин: від птахів до корів і навіть домашніх котів. На думку вчених, існує реальна загроза виникнення нової пандемії, якщо вірус почне передаватися від котів до людини.

Дослідники зі Школи громадського здоров’я Університету Меріленда (США) зазначають, що саме коти стали частіше заражатися збудником пташиного грипу. Експерти наголошують: надзвичайно важливо не допустити подальшого поширення інфекції, щоб уникнути передачі вірусу людям, повідомляє 24 Канал з посилання на SciTechDaily.

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Мутація пташиного грипу

Ми спостерігаємо, що вірус продовжує змінюватися, переходячи від одного виду тварин до іншого: спочатку від птахів до котів, тепер – від корів до котів, а в майбутньому можлива й передача людям. Це викликає серйозне занепокоєння. З початком літнього сезону ми очікуємо збільшення кількості випадків зараження як на фермах, так і в дикій природі,

– попереджає доктор Крістен Коулман.

Особливу небезпеку пташиний грип становить для котів: з 2004 по 2024 рік у всьому світі було зафіксовано 607 випадків зараження серед представників котячих, при цьому 302 тварини загинули. Насправді масштаби зараження, за оцінками фахівців, значно більші.

Основні шляхи передачі інфекції у котів – поїдання м’яса заражених птахів або курячого корму, а також контакт з іншими хворими тваринами на фермах. Найнебезпечніший штам вірусу відзначається високою заразністю: летальність серед домашніх котів сягає 90%.

Небезпека для людей

Для людей пташиний грип поки що менш небезпечний, але, попри це, серед приблизно 950 інфікованих у світі померла приблизно половина пацієнтів. Прямих випадків передавання вірусу між людьми не зафіксовано, однак вчені побоюються, що подальша адаптація вірусу може зробити його таким, що легко передається повітряно-крапельним шляхом.