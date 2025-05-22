Дослідники зі Школи громадського здоров’я Університету Меріленда (США) зазначають, що саме коти стали частіше заражатися збудником пташиного грипу. Експерти наголошують: надзвичайно важливо не допустити подальшого поширення інфекції, щоб уникнути передачі вірусу людям, повідомляє 24 Канал з посилання на SciTechDaily.

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Мутація пташиного грипу

Ми спостерігаємо, що вірус продовжує змінюватися, переходячи від одного виду тварин до іншого: спочатку від птахів до котів, тепер – від корів до котів, а в майбутньому можлива й передача людям. Це викликає серйозне занепокоєння. З початком літнього сезону ми очікуємо збільшення кількості випадків зараження як на фермах, так і в дикій природі,

– попереджає доктор Крістен Коулман.

Особливу небезпеку пташиний грип становить для котів: з 2004 по 2024 рік у всьому світі було зафіксовано 607 випадків зараження серед представників котячих, при цьому 302 тварини загинули. Насправді масштаби зараження, за оцінками фахівців, значно більші.

Основні шляхи передачі інфекції у котів – поїдання м’яса заражених птахів або курячого корму, а також контакт з іншими хворими тваринами на фермах. Найнебезпечніший штам вірусу відзначається високою заразністю: летальність серед домашніх котів сягає 90%.

Небезпека для людей

Для людей пташиний грип поки що менш небезпечний, але, попри це, серед приблизно 950 інфікованих у світі померла приблизно половина пацієнтів. Прямих випадків передавання вірусу між людьми не зафіксовано, однак вчені побоюються, що подальша адаптація вірусу може зробити його таким, що легко передається повітряно-крапельним шляхом.