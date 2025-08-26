Американські та українські лікарі об’єднали зусилля, щоб здійснити справжнє диво для дванадцятирічної дівчинки з Львівщини, якій діагностували рідкісне захворювання. Через вроджену м’язову слабкість її хребет викривився на 160 градусів, тому дитина не могла самостійно ходити.

Вперше мама звернула увагу на незвичне викривлення спини у доньки, коли тій було всього пів року. Ретельна діагностика показала: в дитини міопатія Бетлема – рідкісна спадкова недуга, яка провокує слабкість м'язів і з часом веде до гострого сколіозу, про це розповіли у львівській лікарні Святого Миколая, повідомляє 24 Канал.

Викривлення хребта

Роки минали, а стан дитини лише ускладнювався. Вона страждала від безперервного болю, їй не бракувало дихання, не могла довго сидіти – хребет дедалі більше згинався, поки кут викривлення не досяг 160 градусів.

Дівчинка пересувалася будинком лише з ходунками, а у школі користувалася інвалідним візком. Часті госпіталізації та курси реабілітації стали буденністю.

Під час чергової реабілітації мама дівчинки познайомилась з ортопедом лікарні Святого Миколая – Мар’яном Орачем. Саме він залучив до справи провідного американського хірурга Марка Диржку. Разом вони вирішили взятися за проведення двох надскладних операцій.

Важка операція

Щоб виправити її сколіоз, нам потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції ми закріпили її хребет гвинтами. А потім уже на другий день видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта. А потім повільно виправляли її,

– розповів американський ортопед-травматолог Марк Диржка.

Неймовірний прогрес: після двох операцій, що тривали в цілому понад 18 годин під наркозом, і двотижневого перебування в реанімації через слабкість дівчинка нарешті почала відновлюватися. Лікарям вдалося випрямити хребет на 85% – результат, якого ніхто не очікував!ʼ



Результати операції / Фото Дитяча Лікарня Святого Миколая

"Спина дійсно змінилася. Немає більше того горбу з ребер. Вона витягнулася, стала вища. Ми здивовані! І лікарі самі сказали, що зробили більше, ніж очікували", – ділиться емоціями мама.

Попереду ще тривала реабілітація та, можливо, подальше доопрацювання. Але головне – в дитини з’явилася реальна надія знову самостійно ходити та жити повноцінним життям.