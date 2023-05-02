Унікальні технології, – Садовий розповів, як у Львові вперше вживили протез у кістку ветерана

У Львові австралійський хірург провів унікальну операцію для пораненого бійця. Ветерану вживили протез прямо в кістку.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Разом з тим Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умову, за якої б реально було відкрити аеропорт у Львові.

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Різні технології протезування

Садовий зазначив, що у Львові застосовують різні технології протезування. Допомагають у цьому лідери протезування німці й ісландці. А ось австралійський хірург провів унікальну операцію, вставивши пораненому бійцю протез у кістку.

Захоплює те, що дуже багато хлопців, отримавши протези, йдуть далі воювати. Воїн не може без нашої перемоги. Кожен з них уже має право жити цивільним життям, але ні, вони йдуть далі воювати. Наприклад, міністр охорони здоров'я Франції був уражений від того, що він побачив, від тих технологій, які ми застосовуємо,

– зауважив міський голова Львова.

Будівля "Незламних" налічує 7 поверхів, буде ще один блок для реабілітації. Львів хоче ділитись досвідом, щоб такий реабілітаційний кластер був у кожній громаді, бо поранених насправді багато, й кожному потрібна допомога.

Спонсори проєкту

У проєкту незламні немає одного великого спонсора. Багато допомагають міста-побратими. Зокрема, Вільнюс передав 700 тисяч євро, і є поверх присвячений столиці Литви. Фрайбург передав 500 тисяч євро, Червоний Хрест – мільйон євро, й один з поверхів також присвячений цій організації.

"Допомагали міста фактично всієї Європи. Це Канни, Варшава, Вроцлав тощо. Дуже багато компаній, які працюють в Україні. Наприклад, IKEA допомогла з меблями, забезпечивши повністю нас меблями. Дуже багато компаній, якій є по всьому світу, наприклад Philips є нашим партнером", – наголосив Садовий.

Дуже допомагають окремі країни, зокрема, Німеччина та Швейцарія. Державна допомога нині невелика, бо основні зусилля держави, звісно, мають бути направлені на ЗСУ. У центрі, до речі, не так багато львів'ян, тому що тут є люди з усієї України, не лише місцеві.

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Гуртожиток для реабілітації

Гуртожиток для реабілітації ВПО з інвалідністю – це ще один "пазл" проєкту "Незламні". Деяким людям доводиться залишатись у Львові на пів року, навіть більше. Для цього доводиться орендувати житло. Гуртожиток – це можливість жити в місті та продовжувати реабілітацію.

Нині в цьому напрямку ведуться проєктні роботи. Найближчим часом плануємо починати будівельні роботи й до кінця цього року виконати. Це великий проєкт, на 19,5 мільйонів. Включились ми всі, бо місто має зробити великий об'єм щодо комунікацій,

– підкреслив міський голова Львова.

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