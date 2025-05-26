Білок і ріст мʼязів: скільки коли та який потрібно споживати

Нове дослідження руйнує стереотип про те, що для росту м’язів необхідні лише тваринні білки чи протеїнові добавки. Виявилося, що вирішальним фактором є не вид білка, не час його приймання – якщо загальне споживання достатнє та поєднується з тренуваннями, деталі не мають принципового значення.

Науковці з Університету Іллінойсу (США), опублікувавши свою роботу у журналі Medicine & Science in Sports & Exercise, поставили під сумнів поширену думку про незаперечну перевагу тваринних білків перед рослинними для нарощування м’язової маси, передає 24 Канал.

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Основні результати дослідження

Під час клінічних випробувань дослідники встановили: при силових тренуваннях як веганський, так і всеїдний раціон однаково сприяють синтезу м’язового білка, за умови споживання 1,1 – 1,2 грама білка на кілограм маси тіла на добу. Це відповідає звичайній нормі для більшості дорослих.

Група під керівництвом професора Ніколаса Бурда перевірила три гіпотези:

Чи впливає тип білка (тваринний, чи рослинний) на приріст м’язової маси? Чи важливий рівномірний розподіл білка впродовж дня? Чи потрібна велика доза білка?

Відповідь на всі три питання виявилась негативною.

Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 40 фізично активних чоловіків та жінок віком від 20 до 40 років. Їх поділили на дві групи: одна харчувалася лише рослинною їжею, інша вживала продукти тваринного походження.

Кількість білка в раціоні обох груп була однаковою, а всі страви надавалися організаторами для строгого контролю. У всеїдній групі приблизно 70% білка надходило з м’яса, молочних продуктів та яєць, а в веганській дієті використовували різноманітні рослинні джерела, збалансовані за амінокислотним складом.

Додатково всередині груп людей розділили за способом прийому білка: одні отримували білок рівномірно протягом трьох прийомів їжі, інші – нерівномірно, п’ять разів на день, з акцентом на вечірнє споживання.

Усі учасники тренувалися через день. Для контролю синтезу м’язового білка використовували унікальну методику: добровольці вживали воду з дейтерієм, а потім науковці аналізували, як "важкі" амінокислоти вбудовуються в м’язові волокна. Біопсію м’язів проводили до і після експерименту.

Результати та висновки

Ні тип білка, ні спосіб його розподілу протягом дня істотно не вплинули на темпи росту м’язів.

За словами професора Ніколаса Бурда, після тренування можна обрати будь-який білковий продукт, який зручно з’їсти – головне, щоб його було достатньо і він був якісним.

Це дослідження спростовує міф про необхідність лише тваринних білків чи протеїнових порошків для набору м’язової маси. Ба більше, воно демонструє, що надмірна кількість білка (понад 1,6 г/кг), яку рекомендували раніше, не дає жодних переваг і може бути зайвою.