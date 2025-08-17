Чоловік із діабетом 1 типу став першим пацієнтом, в організмі якого після пересадки генетично модифікованих клітин знову почав вироблятися власний інсулін.

Який метод застосували вчені?

Лікарі ввели клітини у передпліччя пацієнта. Організм їх не відторгнув, тож вони прижилися і почали працювати, як здорові клітини підшлункової залози. Про це повідомляє Live Science, передає 24 Канал.

Головна перевага – пацієнту не потрібно приймати імуносупресанти (ліки, що пригнічують імунітет), адже організм не розпізнає клітини як чужорідні.

Важливо! За словами науковців зі США та Швеції, для цього використали технологію CRISPR – універсальний метод редагування генів. Він дозволив змінити донорські клітини підшлункової залози так, щоб імунна система пацієнта їх не атакувала. Це перший випадок застосування такого методу на людині.

Чому це важливо?

Діабет 1 типу виникає, коли імунна система руйнує клітини, що виробляють інсулін. Хворі змушені все життя робити ін'єкції інсуліну, але лікування, яке б відновило роботу організму, досі не існувало.

Зараз дослідники планують спостерігати, чи зможуть клітини працювати довгостроково, та перевірити метод на інших пацієнтах. Якщо експеримент вдасться, це може стати проривом у лікуванні діабету 1 типу.