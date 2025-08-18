За задумом уряду, кожна людина у визначеній віковій групі зможе раз на рік пройти базову діагностику і тримати під системним контролем своє здоров’я. Профілактичний чекап має допомогти планувати індивідуальні кроки для профілактики та вчасно виявляти захворювання, поки вони піддаються лікуванню, пише 24 Канал.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уточнив, що безоплатний перелік обстежень включатиме скринінг на серцево-судинні хвороби, діабет і психічні розлади – саме ці стани найчастіше призводять до передчасної смертності та втрати працездатності. За словами міністра, значну частину таких недуг можна виявити і ефективно лікувати за умови ранньої діагностики.

Як це працюватиме

держава покриє повну вартість обстежень у межах програми; пацієнти зможуть обрати зручний заклад – державний, комунальний або приватний партнер програми; щорічний формат скринінгу має сформувати звичку регулярної профілактики.

Окремо Віктор Ляшко повідомив і про інвестиції в систему: у сфері охорони здоров’я реалізують 160 інфраструктурних проєктів, що має посилити спроможність медзакладів надавати якісні послуги.

Що це означає для пацієнтів 40+

можливість пройти базові обстеження безкоштовно і без прив’язки до одного типу медзакладу;

раннє виявлення ризиків серця і судин, діабету, а також ментального здоров’я;

більше шансів запобігати ускладненню і зберегти працездатність.

Очікується, що програма стане кроком до культури регулярних профілактичних оглядів і допоможе зменшити тягар хронічних хвороб. Деталі щодо переліку аналізів, порядку запису та стартових дат уряд має оприлюднити додатково.