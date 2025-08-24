Відповідний наказ підписав міністр Віктор Ляшко, внісши зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій, передає 24 Канал.

Дивіться також Як цукор впливає на старіння шкіри та яка допустима норма

Як врегулювали професію нутріціолога?

Нутриціологи отримали чітко окреслений перелік завдань – від моніторингу харчового статусу та складання планів харчування до призначення додаткового перорального, ентерального чи парентерального харчування за показаннями.

Також вони можуть консультувати щодо харчових звичок, співпрацювати з лікарями й контролювати роботу харчоблоків у закладах охорони здоров'я чи реабілітації.

Важливо. Водночас документ обмежує їхню діяльність. Зокрема, нутриціологи не мають права призначати чи коментувати аналізи, виписувати ліки та харчові добавки або оцінювати призначення лікаря.

Які вимоги до професії нутріціолога?

Згідно з новими правилами, фахівці повинні мати щонайменше бакалаврський рівень освіти за напрямом "Терапія та реабілітація" у сфері охорони здоров'я та відповідну спеціалізацію.

Зауважте. Перехідний період триватиме до 1 січня 2030 року: до цього часу працювати нутриціологами зможуть також випускники спеціальності "Громадське здоров'я".

Крім того, МОЗ встановило вимогу до безперервного професійного розвитку нутриціологів, хоча конкретного стажу роботи поки що не передбачено.