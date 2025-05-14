Ці продукти з вашого столу діють не гірше за ліки: знайшли простий спосіб знизити тиск

Дослідники виявили, що природні сполуки, які у великій кількості містяться в чаї та какао, здатні позитивно впливати на стан судин і знижувати артеріальний тиск.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Суррея (Велика Британія), проаналізувавши дані 145 рандомізованих контрольованих досліджень, результати яких були опубліковані в журналі European Journal of Preventive Cardiology, передає 24 Канал.

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Їжа та напої можуть знижувати тиск

Під час дослідження сфокусували увагу на флаван-3-олах – натуральних речовинах, які містяться не тільки в чаї й какао, а й у яблуках та винограді.

Ці сполуки мають помітний позитивний вплив на судинну систему: зміцнюють стінки судин і сприяють нормалізації тиску. Особливо відчутний ефект спостерігався у людей із гіпертонією – подекуди він був порівнянний із дією лікарських препаратів. Таким чином, звичайні продукти можуть стати смачним та простим способом підтримувати здоров’я серця.

Які продукти містять флаван-3-оли

Аналізуючи результати численних клінічних досліджень, науковці зазначили, що регулярне вживання продуктів, багатих на флаван-3-оли (чорний та зелений чай, темний шоколад, яблука, червоний виноград), позитивно впливає на стан ендотелію – внутрішнього шару судин, який відповідає за їхній тонус.

Завдяки своїм антиоксидантним властивостям, флаван-3-оли зменшують запальні процеси, покращують кровобіг і стимулюють утворення оксиду азоту, що допомагає розслабляти судини й знижувати тиск.

Автори роботи дійшли висновку, що прості зміни в харчуванні із включенням продуктів, багатих на флаван-3-оли, можуть стати ефективним і приємним способом контролювати тиск та піклуватися про здоров’я серця.