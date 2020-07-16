Вживання риби або молюсків, тобто достатня кількість омега-3 жирних кислот в організмі здатні вберегти мозок від токсичного впливу довкілля. Жирні кислоти борються із запаленням і захищають структури мозку від процесів старіння.

Вчені досліджували вплив омега-3 жирних кислот в ключі захисту організму від нейротоксинів, дрібнодисперсних твердих частинок, що містяться в забрудненому повітрі.

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Жирні омега-3 кислоти здатні мінімізовувати пошкодження мозку, що виникають внаслідок впливу нейротоксинів, таких як свинець і ртуть,

– сказав автор дослідження доктор Ка Кахе, професор епідеміології в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.



Молюски – корисна їжа для мозку / Фото Unsplash

Як проводили дослідження

Дослідження ґрунтується на даних жінок старше 70 років, які живуть в районах з високим рівнем забруднення повітря. У тих, хто мав найнижчі рівні омега-3 жирних кислот в крові, була найбільша кількість скорочення обсягів мозку.

Дослідники спостерігали, скільки риби споживають жінки в середньому щотижня, згодом вчені виміряли кількість омега-3 жирних кислот в крові і визначили вплив забрудненого повітря на організми жінок залежно від місця проживання.

Потім вони зробили сканування мозку, щоб виміряти область гіпокампу, яка є частиною мозку, що пов’язана з пам’яттю, і білої речовини, яка допомагає передавати сигнали по всьому мозку.

Результати експерименту

Вчені встановили, що часте споживання риби допомагає зберігати обсяг білої речовини і розмір гіпокампу і, ймовірно, захищає від потенційного токсичного впливу забруднення повітря.

Важливо Для кого забруднене повітря небезпечне і як зменшити ризики

Втрата обсягу мозку і втрата білої речовини відбувається природним чином в процесі старіння, але екологічні токсини можуть посилити проблему. Це тому, що дрібні частинки, що викидаються в повітря, є нейротоксином.

Наше дослідження є одним з багатьох, які дають корисну інформацію про здоровий спосіб життя, наприклад, про здорове харчування, щоб зменшити негативний вплив забруднення повітря. Навіть незначне збільшення кількості омега-3 або споживання риби може бути корисним для населення,

– резюмували дослідники.

Поки медицина не має однозначної відповіді, чому забруднення повітря впливає на когнітивні функції, але попередні дослідження показали, що після того, як в легені потрапляють токсини із забрудненого повітря, вони поширюються по всьому організму через кровотік.

Як правило, мозок захищений гематоенцефалічним бар'єром, який по суті оберігає мозок від токсинів, що циркулюють в крові. Але токсини з повітря можуть минати цей бар'єр.

Ці токсичні частинки настільки малі, що можуть подолати гематоенцефалічний бар'єр і викликати запалення і зниження когнітивних здібностей,

– пояснили автори дослідження.