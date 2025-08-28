Багато хто відчував наслідки пізньої та ситної вечері прокидаєшся втомленим, з головним болем або відчуттям "розбитості". Справа в тому, що організму потрібна додаткова енергія для перетравлення великої кількості важкої їжі, і це може вплинути на якість сну.

Як вечеряти, щоб відновитись уночі?

Варто не тільки уникати кофеїну та важких продуктів перед сном, а й правильно формувати раціон упродоавж дня, щоб покращити нічний відпочинок, пояснили фахівці у статті ВВС, передає 24 Канал.

Зауважте. Зокрема, вживання ківі, вишневого соку або теплого молока перед сном може сприяти кращому засинанню. Річ у тім, що високий вміст триптофану, з якого організм синтезує мелатонін (гормон сну), у цих продуктах допомагає заснути швидше.

Яка роль мелатоніну?

Мелатонін регулює цикл сну та неспання. Крім молока, він міститься в яйцях, рибі, горіхах та насінні. Але навіть якщо ваш вечерній перекус містить ці продукти, на сон впливає не одна страва, а загальний раціон упродовж дня.

Дослідження свідчать, що переважно рослинна дієта з достатньою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і нежирного білка, включно з рибою та молочними продуктами, найбільше сприяє міцному сну.

Зокрема, учасники дослідження в США, які додавали у свій раціон більше фруктів та овочів упродовж 3 місяців, значно покращили якість сну.

Які ще речовини впливають на сон?

Особливу роль відіграє триптофан, амінокислота, яка перетворюється в серотонін, а потім у мелатонін. Його достатня кількість у раціоні пов'язана з меншим ризиком короткого сну та безсоння.

Порада. Триптофан найкраще споживати разом із вуглеводами з високим вмістом клітковини, як-от цільнозернові або бобові, щоб організм міг правильно його засвоїти.

Крім цього, рослинна дієта знижує запальні процеси в організмі, що теж позитивно впливає на сон. Магній, який міститься в зелених листових овочах, горіхах, насінні та цільнозернових продуктах, допомагає знизити рівень кортизолу (гормону стресу), і заспокоїти нервову систему.

Час прийому їжі впливає на якість сну?

Найкраще уникати великих порцій безпосередньо перед сном і намагатися відокремити денне харчування від вечірнього. Науковці повідомили, що люди, які вечеряють раніше, легше засинають і краще відпочивають. Ще один важливий, але неочевидний фактор – світло.

Сніданок у яскравому світлі допомагає організму виробляти достатньо мелатоніну до ночі.

Отже, щоб покращити сон, варто дотримуватися збалансованого, рослинного раціону, їсти регулярно і у світлі природного циклу дня, а вечірні перекуси робити легкими і багатими на продукти з триптофаном та мелатоніном.