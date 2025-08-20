Пукати – це абсолютно нормально. В середньому людина робить це від 5 до 15 разів на день. Іноді навіть підвищене газоутворення може свідчити про добре працюючий травний тракт. Адже найбільше газу утворюють саме корисні для серця та кишківника продукти – багаті на клітковину складні вуглеводи.

Та все ж, деякі продукти провокують сильніше, ніж зазвичай здуття та утворення газів. Ба більше, сприяють тому, що гази мають неприємний запах. Які це групи продуктів, розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС.

Які продукти провокують вздуття?

Жирне м'ясо (свинина, яловичина). Повільно перетравлюється і містить амінокислоту метіонін, багату на сірку. Саме вона провокує так званий "запах тухлих яєць".

Бобові (квасоля, сочевиця). Містять цукор рафінозу, який погано засвоюється, але активно використовується бактеріями кишківника – звідси й газ.

Яйця. Самі по собі не завжди викликають метеоризм, але у поєднанні з бобовими чи м’ясом можуть посилювати запах газів.

Цибуля, часник, артишоки, порей. Утримують фруктани – вуглеводи, що викликають здуття.

Молочні продукти. Через лактозу, яку понад 65% дорослого населення світу перетравлює погано, молоко і сир часто стають причиною газоутворення.

Зернові (пшениця, жито, ячмінь, вівсянка). Крім клітковини, можуть містити глютен, що теж спричиняє дискомфорт у людей з непереносимістю.

Капустяні овочі (броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, капуста). Багаті на клітковину й сірку – подвійний "газовий" ефект.

Фрукти (яблука, груші, манго). Містять фруктозу, яку деякі люди засвоюють не повністю, що призводить до здуття.

Як зменшити газоутворення?

Вводьте клітковину в раціон поступово. Також обов'язко пийте достатньо води, щоб уникати закрепів. Віддавайте перевагу трав’яним чаям, наприклад м’ятному.

Порада.Обмежте газовані напої та жувальну гумку, адже вони збільшують кількість повітря, що потрапляє в шлунок.