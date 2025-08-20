Та все ж, деякі продукти провокують сильніше, ніж зазвичай здуття та утворення газів. Ба більше, сприяють тому, що гази мають неприємний запах. Які це групи продуктів, розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС.

Які продукти провокують вздуття?

Жирне м'ясо (свинина, яловичина). Повільно перетравлюється і містить амінокислоту метіонін, багату на сірку. Саме вона провокує так званий "запах тухлих яєць".

Бобові (квасоля, сочевиця). Містять цукор рафінозу, який погано засвоюється, але активно використовується бактеріями кишківника – звідси й газ.

Яйця. Самі по собі не завжди викликають метеоризм, але у поєднанні з бобовими чи м’ясом можуть посилювати запах газів.

Цибуля, часник, артишоки, порей. Утримують фруктани – вуглеводи, що викликають здуття.

Молочні продукти. Через лактозу, яку понад 65% дорослого населення світу перетравлює погано, молоко і сир часто стають причиною газоутворення.

Зернові (пшениця, жито, ячмінь, вівсянка). Крім клітковини, можуть містити глютен, що теж спричиняє дискомфорт у людей з непереносимістю.

Капустяні овочі (броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, капуста). Багаті на клітковину й сірку – подвійний "газовий" ефект.

Фрукти (яблука, груші, манго). Містять фруктозу, яку деякі люди засвоюють не повністю, що призводить до здуття.

Як зменшити газоутворення?

Вводьте клітковину в раціон поступово. Також обов'язко пийте достатньо води, щоб уникати закрепів. Віддавайте перевагу трав’яним чаям, наприклад м’ятному.

Порада.Обмежте газовані напої та жувальну гумку, адже вони збільшують кількість повітря, що потрапляє в шлунок.